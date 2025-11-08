vonatautóSzentmártonkáta

Magához tért a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

A lányon több műtétet is el kellett végezni. Viktóriának egyelőre nem mondták el, hogy öccse nem élte túl az ütközést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08.
Kedden a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott egy autós Szentmártonkátánál. Az akkor érkező intercity nem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban hatan voltak, csak egy ember élte túl a tragédiát. A legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú volt, a kocsit vezető 24 éves, K. Zoltán is meghalt. Kiderült, érvényes jogosítvány nélkül ült a volánnál.

Szentmártonkáta, 2025. november 5. Összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál 2025. november 5-én. Az előző nap este történt balesetben a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették. MTI/Mihádák Zoltán
Öten meghaltak egy vasúti átjárónál történt balesetben Szentmártonkátán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A Bors információi szerint kórházba szállítás után számos műtéten esett át a fiatal lány, akit altatni is kellett. A lap úgy tudja, hogy már magéhoz tért. Édesanyja azt mondta, lánya állapota még mindig súlyos, ennek ellenére szeretett volna haza menni, de ezt egyelőre állapota nem engedi meg. Még azt sem tudták neki elmondani, hogy testvére, a 15 éves Gábor nem élte túl a balesetet. 

Borítókép: Összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

