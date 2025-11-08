tragédiaRomániaegészségügymagyar orvosügyeletiÚjraélesztésDr Kiss Évaerdélyi orvosmeghaltkórház

Újabb erdélyi magyar orvos halt meg ügyeletben

Tragédia történt a kolozsvári Gyermekgyógyászati Klinikán. Egy magyar orvos ügyelet közben összeesett, és meghalt.

Munkatársunktól
2025. 11. 08. 15:34
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szolgálat közben meghalt a 66 éves Dr. Kiss Éva, a kolozsvári Gyermekklinika elismert főorvosa. November 7-én, pénteken riasztották a mentőket az osztályra. Kollégái találtak rá a magyar orvosra, a folyosón esett össze – vette észre az Origo.

Újabb erdélyi magyar orvos halt meg ügyeletben
Újabb erdélyi magyar orvos halt meg ügyeletben. Fotó: Pixabay.com

Bár azonnal megkezdték az újraélesztést, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Kolozs megyei rendőrség közölte, hogy orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halála tisztázására, és

bűnügyi nyomozás indult, amelyben a gondatlanságból elkövetett emberölés lehetőségét is vizsgálják.​

Dr. Kiss Évát rendkívül elkötelezett, nagy tudású, emberséges orvosként ismerték a munkatársai és a betegei. 

A kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu is megrendülten nyilatkozott: 

Nagyon sajnáljuk, rendkívül tragikus elveszíteni egy kollégát és barátot. Egészségügyi problémái voltak, nagyon jó szakember volt.

A tragédia két héttel azután történt, hogy a Buzau Megyei Kórházban rátaláltak a magyar származású orvosigazgató holttestére. Dr. Ștefania Szabo is ügyelt rejtélyes halála előtt, amelynek a nyomozása még nem zárult le. Szabo doktornőt múlt héten helyezték örök nyugalomra a kórház kápolnájából induló, megható szertartáson, amelyen családtagjai, barátai és kollégái is búcsút vettek tőle. A helyszínen készült felvételt ide kattintva láthatja.

Több magyar orvos is veszélyben lehet

Súlyos gondokkal küzdenek a romániai orvosok. Sok kórházban nem megoldott a teljes körű ügyeleti rendszer, így az orvosokra nagy nyomás nehezedik. 

Gyakori, hogy a szakemberek kimerülten is helytállnak, mert tudják, hogy el kell látniuk a sürgősségi betegeket és fenn kell tartaniuk az egészségügyet.

A sorozatos veszteségek nemcsak a szakmát, hanem a közvéleményt is megrázták. Rávilágítanak arra, hogy a kimerültség, a munkaerőhiány és a folyamatos stressz valódi veszélyt jelent a gyógyítókra nézve, ami ellen rendszerszinten kell megoldást találnia Romániának.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata,  joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.