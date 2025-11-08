Szolgálat közben meghalt a 66 éves Dr. Kiss Éva, a kolozsvári Gyermekklinika elismert főorvosa. November 7-én, pénteken riasztották a mentőket az osztályra. Kollégái találtak rá a magyar orvosra, a folyosón esett össze – vette észre az Origo.

Újabb erdélyi magyar orvos halt meg ügyeletben. Fotó: Pixabay.com

Bár azonnal megkezdték az újraélesztést, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A Kolozs megyei rendőrség közölte, hogy orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halála tisztázására, és

bűnügyi nyomozás indult, amelyben a gondatlanságból elkövetett emberölés lehetőségét is vizsgálják.​

Dr. Kiss Évát rendkívül elkötelezett, nagy tudású, emberséges orvosként ismerték a munkatársai és a betegei.

A kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu is megrendülten nyilatkozott:

Nagyon sajnáljuk, rendkívül tragikus elveszíteni egy kollégát és barátot. Egészségügyi problémái voltak, nagyon jó szakember volt.

A tragédia két héttel azután történt, hogy a Buzau Megyei Kórházban rátaláltak a magyar származású orvosigazgató holttestére. Dr. Ștefania Szabo is ügyelt rejtélyes halála előtt, amelynek a nyomozása még nem zárult le. Szabo doktornőt múlt héten helyezték örök nyugalomra a kórház kápolnájából induló, megható szertartáson, amelyen családtagjai, barátai és kollégái is búcsút vettek tőle. A helyszínen készült felvételt ide kattintva láthatja.

Több magyar orvos is veszélyben lehet

Súlyos gondokkal küzdenek a romániai orvosok. Sok kórházban nem megoldott a teljes körű ügyeleti rendszer, így az orvosokra nagy nyomás nehezedik.

Gyakori, hogy a szakemberek kimerülten is helytállnak, mert tudják, hogy el kell látniuk a sürgősségi betegeket és fenn kell tartaniuk az egészségügyet.

A sorozatos veszteségek nemcsak a szakmát, hanem a közvéleményt is megrázták. Rávilágítanak arra, hogy a kimerültség, a munkaerőhiány és a folyamatos stressz valódi veszélyt jelent a gyógyítókra nézve, ami ellen rendszerszinten kell megoldást találnia Romániának.

