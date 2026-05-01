Pilkington úgy látja, hogy a mindennapi életben nem történt drámai változás. Ahogy az Origónak fogalmazott, nem lát túl sok változást, mivel Oroszország már 2014 után elkezdett alkalmazkodni a korlátozásokhoz. Példaként említette, hogy Oroszország fokozatosan leállt az európai borok vásárlásával, és idővel saját boripara épült ki.
Szerinte a szankciók leginkább a nyugati kapcsolatokkal rendelkező tehetősebb réteget érintették, akiknek jóval többet kell fizetniük bizonyos nyugati termékekért, mivel azokat csak harmadik országokon keresztül tudják beszerezni.
