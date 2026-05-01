Az orosz gazdaság erősödik, a hadsereg pedig nem gyengült meg

A gazdaság állapotáról szólva úgy fogalmazott: az életszínvonal a szankciók bevezetése után emelkedik, nem csökken. Hozzátette, hogy az erős gazdasági növekedés már munkaerőhiányt és inflációs nyomást okoz, ami miatt a jegybank igyekszik visszafogni a gazdaságot.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Pilkington elutasította azokat az állításokat, amelyek az orosz hadsereg gyengüléséről szólnak. Mint mondta, nem lát erre bizonyítékot, és szerinte az orosz hadsereg inkább megerősödött.

Ezzel szemben Ukrajna helyzetéről úgy vélekedett, hogy ma már szinte kizárólag a drónhadviselésre támaszkodik, mivel nehézfegyverzetének jelentős része megsemmisült. Hangsúlyozta, hogy bár a drónok hatékonyak, nem képesek teljes mértékben helyettesíteni a tüzérségi és bombázási képességeket.