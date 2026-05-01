szankciókPhilip Pilkingtonorosz hadseregorosz-ukrán háborúgazdaság

Az orosz gazdaság erősödik, a hadsereg pedig nem gyengült meg

A nyugati szankciók nem gyengítették meg az orosz gazdaságot, sőt egyes területeken élénkülést hoztak – mondta az Origónak Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő úgy véli, az orosz hadsereg sem gyengült meg, eközben Ukrajna egyre inkább a drónhadviselésre szorul.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 10:05
Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója Fotó: MTI/Lakatos Péter
Pilkington úgy látja, hogy a mindennapi életben nem történt drámai változás. Ahogy az Origónak fogalmazott, nem lát túl sok változást, mivel Oroszország már 2014 után elkezdett alkalmazkodni a korlátozásokhoz. Példaként említette, hogy Oroszország fokozatosan leállt az európai borok vásárlásával, és idővel saját boripara épült ki.

Szerinte a szankciók leginkább a nyugati kapcsolatokkal rendelkező tehetősebb réteget érintették, akiknek jóval többet kell fizetniük bizonyos nyugati termékekért, mivel azokat csak harmadik országokon keresztül tudják beszerezni.

A gazdaság állapotáról szólva úgy fogalmazott: az életszínvonal a szankciók bevezetése után emelkedik, nem csökken. Hozzátette, hogy az erős gazdasági növekedés már munkaerőhiányt és inflációs nyomást okoz, ami miatt a jegybank igyekszik visszafogni a gazdaságot.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Pilkington elutasította azokat az állításokat, amelyek az orosz hadsereg gyengüléséről szólnak. Mint mondta, nem lát erre bizonyítékot, és szerinte az orosz hadsereg inkább megerősödött.

Ezzel szemben Ukrajna helyzetéről úgy vélekedett, hogy ma már szinte kizárólag a drónhadviselésre támaszkodik, mivel nehézfegyverzetének jelentős része megsemmisült. Hangsúlyozta, hogy bár a drónok hatékonyak, nem képesek teljes mértékben helyettesíteni a tüzérségi és bombázási képességeket.

Végül arra is kitért, hogy a konfliktus jellege megváltozott. Szerinte az egyenrangú felek közötti háborúból egy olyan helyzet alakult ki, ahol egy erősebb hadsereg áll szemben egy aszimmetrikus kihívóval.

 

Borítókép: Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója (Fotó: MTI)

 

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 1.

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
