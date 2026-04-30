Zelenszkij meghosszabbította az ukrán hadiállapotot és az általános mozgósítást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyek 2026 augusztusáig meghosszabbítják a hadiállapotot és az általános mozgósítást. A döntést az ukrán parlament már korábban megszavazta, jelentős többséggel. Az intézkedések újabb 90 napra hosszabbítják meg a jelenlegi rendkívüli jogrendet.

2026. 04. 30. 15:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Április 30-án az ukrán államfő aláírásával ellátva visszaküldte ezeket a törvényeket a parlament számára.

A Legfelsőbb Tanács április 28-án szavazta meg az elnöki törvényjavaslatot, amely 2026. augusztus 2-ig meghosszabbítja a hadiállapot időtartamát Ukrajnában. A döntést 315 ukrán parlamenti képviselő támogatta. Ez meghosszabbítja a különleges jogrend időtartamát Ukrajnában 2026. május 4-én 05.30-tól számított 90 nappal, azaz augusztus 2-ig.

Egy másik elnöki törvényjavaslatot is elfogadtak, amely „Ukrajna elnökének az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról szóló rendeletének jóváhagyásáról” szól.

A törvényt 304 képviselő támogatta szavazatával, ami szintén 90 nappal, ugyanúgy augusztus 2-ig hosszabbítja meg az általános mozgósítás időszakát az országban. Ez már a 19. alkalom 2022 óta, hogy szavazást tartottak a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
