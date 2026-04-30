Zelenszkij meghosszabbította az ukrán hadiállapotot és az általános mozgósítást

Április 30-án az ukrán államfő aláírásával ellátva visszaküldte ezeket a törvényeket a parlament számára.

A Legfelsőbb Tanács április 28-án szavazta meg az elnöki törvényjavaslatot, amely 2026. augusztus 2-ig meghosszabbítja a hadiállapot időtartamát Ukrajnában. A döntést 315 ukrán parlamenti képviselő támogatta. Ez meghosszabbítja a különleges jogrend időtartamát Ukrajnában 2026. május 4-én 05.30-tól számított 90 nappal, azaz augusztus 2-ig.

Egy másik elnöki törvényjavaslatot is elfogadtak, amely „Ukrajna elnökének az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról szóló rendeletének jóváhagyásáról” szól.

A törvényt 304 képviselő támogatta szavazatával, ami szintén 90 nappal, ugyanúgy augusztus 2-ig hosszabbítja meg az általános mozgósítás időszakát az országban. Ez már a 19. alkalom 2022 óta, hogy szavazást tartottak a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról Ukrajnában.

