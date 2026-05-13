Görögország riadót fújt: félmillió migráns várakozik Líbiában, hogy átkelhessen a Földközi-tengeren át Európába + videó

A migránsok új útvonalakat keresnek
A korábban legforgalmasabbnak számító, Törökországból az Égei-tengeren át vezető migrációs útvonalak egyes szakaszain már hetven százalékkal kevesebb migráns érkezik. Ezzel párhuzamosan viszont drasztikusan megugrott a Kelet-Líbiából délre, Kréta szigete felé tartó hajók száma. Ez a terület vált mára a legforgalmasabb belépési ponttá.
Május elején volt olyan nap is, amikor 24 óra alatt több száz migráns érte el a görög partokat.
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint 2025-ben már nyolc- és kilencszázezer közé volt tehető a Líbiában tartózkodó migránsok száma. A tömeg jelentős része a Szaharától délre fekvő afrikai országokból, Szudánból és Egyiptomból érkezett. Athén az elmúlt időszakban jogilag is felkészült az ostromra. Szigorúbb büntetéseket vezettek be az elutasított menedékkérőkkel szemben, és felgyorsították a kitoloncolás folyamatát.
A görög kormány szorosan együttműködik a Frontexszel és a líbiai hatóságokkal is a csempészhálózatok felszámolása érdekében.
A déli EU-tagállamok, köztük Olaszország és Málta is aggodalommal figyelik a fejleményeket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szerint a Földközi-tenger keleti térsége továbbra is halálos csapda: tavaly 107 halálesetet regisztráltak ezeken az útvonalakon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!