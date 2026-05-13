migránsEurópaGörögországillegális bevándorlásembercsempész hálózatLíbia

Görögország riadót fújt: félmillió migráns várakozik Líbiában, hogy átkelhessen a Földközi-tengeren át Európába + videó

Görögország kormánya riasztó adatokat közölt. Thanos Plevris migrációs miniszter megerősítette, hogy a görög hatóságok becslései szerint több mint félmillió migráns gyűlt össze Líbia partjainál azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy Európa felé vegyék az irányt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 3:03
A görög kabinet egyértelmű üzenetet küldött: Athén nem fogja megnyitni a határait a tömegek előtt Forrás: AFP
A migránsok új útvonalakat keresnek

A korábban legforgalmasabbnak számító, Törökországból az Égei-tengeren át vezető migrációs útvonalak egyes szakaszain már hetven százalékkal kevesebb migráns érkezik. Ezzel párhuzamosan viszont drasztikusan megugrott a Kelet-Líbiából délre, Kréta szigete felé tartó hajók száma. Ez a terület vált mára a legforgalmasabb belépési ponttá. 

Május elején volt olyan nap is, amikor 24 óra alatt több száz migráns érte el a görög partokat.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint 2025-ben már nyolc- és kilencszázezer közé volt tehető a Líbiában tartózkodó migránsok száma. A tömeg jelentős része a Szaharától délre fekvő afrikai országokból, Szudánból és Egyiptomból érkezett. Athén az elmúlt időszakban jogilag is felkészült az ostromra. Szigorúbb büntetéseket vezettek be az elutasított menedékkérőkkel szemben, és felgyorsították a kitoloncolás folyamatát.

A görög kormány szorosan együttműködik a Frontexszel és a líbiai hatóságokkal is a csempészhálózatok felszámolása érdekében. 

A déli EU-tagállamok, köztük Olaszország és Málta is aggodalommal figyelik a fejleményeket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szerint a Földközi-tenger keleti térsége továbbra is halálos csapda: tavaly 107 halálesetet regisztráltak ezeken az útvonalakon. 

Görögország világossá tette, hogy a jogi keretek betartása mellett az ország elsődleges feladata a nemzeti és az európai határok védelme.

 

Borítókép: Migránsok egy csónakon (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
