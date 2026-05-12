Patrióták Európáértjogállamisági eljárásLászló AndrásManfred Weber

A Fidesz és a Patrióták a Magyarország elleni jogállamisági eljárás azonnali lezárását követelik

Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért frakció kezdeményezte a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását. A mai napon Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz–KDNP EP-képviselője ezt hivatalos formában is kérvényezte az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnökénél.

Forrás: Patrióták Európáért/Fidesz-KDNP2026. 05. 12. 10:17
László András aláhúzta: „Lengyelország esetében az Európai Bizottság röviddel a választásokat követően feloldotta a befagyasztott uniós forrásokat, és a 7. cikk szerinti eljárást is megszüntették 2024-ben.”

Magyarország esetében elvárjuk, hogy az Európai Parlament lezárja a 7. cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottság pedig azonnal oldja fel a visszatartott forrásokat. 

„A LIBE Bizottság haladéktalanul tegye meg a Magyarországgal szemben indított (2018/0902(NLE) eljárás lezáráshoz szükséges lépéseket” – összegezte László András.

Borítókép: László András, a Fidesz–KDNP EP-képviselője (Fotó: MTI)

