A Fidesz és a Patrióták a Magyarország elleni jogállamisági eljárás azonnali lezárását követelik

László András aláhúzta: „Lengyelország esetében az Európai Bizottság röviddel a választásokat követően feloldotta a befagyasztott uniós forrásokat, és a 7. cikk szerinti eljárást is megszüntették 2024-ben.”

Magyarország esetében elvárjuk, hogy az Európai Parlament lezárja a 7. cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottság pedig azonnal oldja fel a visszatartott forrásokat.

„A LIBE Bizottság haladéktalanul tegye meg a Magyarországgal szemben indított (2018/0902(NLE) eljárás lezáráshoz szükséges lépéseket” – összegezte László András.

