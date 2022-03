Istennel a hazáért és a szabadságért!

A mintegy 1200 lelket számláló, jelentős részben magyarok lakta Borsi kastélyának helyreállítását a magyar kormány támogatásának köszönhetően tavaly nyáron sikerült befejezni. 2018 és 2021 között újították fel, magyar reneszánsz építészetünk kiemelkedő épülete teljes belső és külső rekonstrukción esett át. A teljes felújításra Magyarország kormánya 8 és fél millió eurót biztosított, ebből újjáépítették a kastélyt és rendezték környékét.

Borsi község önkormányzata, a felújítást egy szlovákiai bejegyzésű nonprofit szervezeten keresztül lebonyolító budapesti Teleki László Alapítvány és a helyi II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás március 27-ére, a fejedelem születésnapjára szervezte ezt az ünnepséget II. Rákóczi Ferenc szülőhelyére. Számos Kárpát-medencei civil szervezet és önkormányzat, politikusok, magánszemélyek, a zarándokvonat utasai hajtottak fejet a fejedelem emléke előtt. A Rákóczi-szobornál tartott megemlékezésen beszédet mondott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára II. Rákóczi Ferenc születésének 346. évfordulója alkalmából. A nemzetpolitikai államtitkár többek között II. Rákóczi Ferenc példaértékű tetteiről, azok máig ható üzenetéről beszélt:

Rákóczi példaértékű kiállása nélkül ma mi sem állhatnánk itt, nem beszélhetnénk magyar nemzetről sem. Csupán magyarul beszélők halmaza lennénk, az ilyen-olyan ideológiai megfontolásokhoz csapódva azt sem tudnánk, kik vagyunk, hova is tartozunk

– mondta Potápi Árpád János. A nemzetpolitikai államtitkár úgy fogalmazott: a szabadság iránti vágy és cselekvés karakterét köszönhetjük Rákóczinak, mivel ő volt az, aki ráébresztette a nemzetünket arra, hogy szabadságunkat ki kell harcolnunk.

A beszédet követően felvidéki néptáncosok adtak fergeteges műsort, majd az emlékezők megkoszorúzták a fejedelem mellszobrát.

A Sarjú banda zenél a zarándokvonaton Fotó: Bényei Adrienn

Az interaktív kiállításon kívül a kastélyban szabadulószobát és körpanoráma-vetítőt rendeztek be, az ide látogatók virtuálisvalóság-játékon is kipróbálhatják ügyességüket, az épület egyik szárnyában pedig 16 szobás szálloda és étterem kapott helyet. A fejlesztések folytatódnak: európai uniós támogatásból a kastély mellett folyó Bodrogon kenus-kajakos kikötőhely épül, kuruc tematikájú játszóteret alakítanak ki és tájépítészek tervei szerint rendezik az épület környékét is. A fejlesztések célja, hogy a kastély a Rákóczi-kultusz méltó emlékhelye legyen, emellett pedig szűkebb környezetével együtt felkerüljön a turisztikai térképre.

Borítókép: a zarándokok megkoszorúzzák II. Rákóczi Ferenc mellszobrát Borsiban (Fotó: Bényei Adrienn)