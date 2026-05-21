A Star Wars a televízióból tér vissza a mozikba, és ezt érezni is rajta

A Disney a harmadik Star Wars-trilógia csődje után hosszú időre a kisképernyőre költöztette a messzi-messzi galaxist, mindezt hullámzó sikerrel, de a franchise most megkísérli visszalopni magát a mozinézők kegyeibe. A kérdés, hogy sikerülhet-e mindez egy olyan Star Wars-mozifilmmel, ami le se tagadhatná, hogy a televízió szülötte?

Dani Áron
2026. 05. 21. 5:45
Star Wars: A mandalóri és Grogu
Ezek után nem meglepő, hogy a Star Wars hét év után velük tér vissza a gyöngyvászonra, de az sem, hogy ez sokakban ugyanúgy felemás érzéseket fog kelteni, mint a sorozat. Bár a filmet Jon Favreau rendezte, ez sokkal kevésbé fontos, mint hogy Filoni epizodikus narratívája érvényesül benne: a mozifilm olyan, mintha csak egybe fűztek volna három egymást követő részt. 

A mandalóri és Grogu nem igazán ért a grandiózus űroperához, helyette mintha – és ezt a film plakátjai is világossá teszik – a Lucast is nagyban inspiráló, 30-as és 40-es évek mozis kalandsorozatai (Flash Gordon, Buck Rogers) köszönnének vissza benne akkor, amikor ez a történetmesélés még a minőségi televíziós-sorozatokból is kikopni látszik. 

Favreau és Filoni vidáman eljátszadoznak a különféle műfaji elemekkel (western, csambara, szörnyfilm, még a Francia kapcsolatot idéző siklós üldözés is akad benne)), dobálják egymásra a különféle Star Wars-utalásokat (életre kel a holosakk, megismerjük Jabba fiát stb.), és ha a Zsivány Egyes és a Solo voltak a Star Wars háborús és heist-mozijai, akkor A mandalóri és Grogut joggal nevezhető a messzi-messzi galaxis szörnyfilmjének. De még így is csak egy tévésorozat tetszőleges része, amiben a főszereplők hiába küzdenek meg tucatnyi szörnnyel, droiddal, fejvadásszal, érdemben mégsem változhatnak, nem fejlődhetnek a jövő heti rész ­miatt. Nincs miért haragudni rá, kicsit középszerű, sok részletében mégis kellemes élmény, de ennél jóval többre lenne szükség a mozik visszahódításához.

 

