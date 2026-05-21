botrányCsehországszexuális zaklatás

Örökre eltiltották a női zuhanyozóban filmező futballedzőt

Súlyos botrány rázta meg a világ női labdarúgását: az UEFA örökös eltiltással büntette Petr Vlachovsky cseh futballedzőt, miután bebizonyosodott, hogy a tréner éveken keresztül titokban videófelvételeket készített női játékosairól az öltözőkben és zuhanyzókban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 18:34
A mesterséges intelligencia áltak készített képen egy rejtett kamerás futballöltözőt mutatunk be Forrás: Mesteséges Intelligencia
A közösségi médiában rengetegen támogatták az életre szóló eltiltást, sokan azonban azt is hangsúlyozták, hogy a játékosok mentális támogatása legalább ennyire fontos. Az ügy újabb figyelmeztetés arra, hogy a sport világában is komoly problémát jelenthet a hatalommal való visszaélés. Az UEFA most azt szeretné elérni, hogy minden európai klubnál szigorúbb játékosvédelmi protokollokat vezessenek be.

 

