Először a kocsiban, aztán az utcán ütötte-rúgta a kecskeméti taxist egy férfi, mert egy másik taxis nem akarta elvinni

Bár a taxis többször kérte, hogy hagyja abba a kiabálást, az utas ekkor már vele is ordibálni kezdett. A sofőr végül úgy döntött, visszafordul, és kirakja őket ott, ahol beszálltak. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Először a kocsiban ütötte meg a sofőrt, majd amikor megálltak, kiszállt, és többször is bántalmazta a hetvenéves taxist az utcán.
A megtámadott férfi az arra haladó autósoktól próbált segítséget kérni. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni. Az agresszív férfi azonban az ő autóján is levezette a dühét: többször megrántotta az ablaktörlő lapátot, bár komolyabb kárt szerencsére nem okozott. A nő értesítette a rendőröket, a támadó és a társa pedig elmenekült.
A járőrök azonnal a férfi keresésére indultak, és a részletes személyleírás alapján néhány utcával arrébb elfogták. Ruházatának átvizsgálásakor egy műanyag tégelyben 7 gramm droggyanús növényi törmeléket találtak nála. Előállították a negyvenéves férfit, majd könnyű testi sértés, garázdaság és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
