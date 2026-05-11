Ukrán fegyverek Európában: súlyos veszélyre figyelmeztet a Frontex a háború miatt

A Frontex vezetője arra figyelmeztetett: az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után komoly veszélyt jelenthet az Ukrajnából kiinduló fegyvercsempészet.

„Nem kizárt, hogy nagy mennyiségű illegális fegyver jelenik meg Európában. Ez súlyos biztonsági kockázatot jelenthet a kontinens számára” – fogalmazott Lars Gerdes a német Weltnek.

Gerdes szerint a háború lezárása után könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, mint a volt Jugoszlávia szétesését követően, amikor a balkáni konfliktus után illegális fegyverek lepték el Európa több országát – írja a Politico.