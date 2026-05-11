orosz–ukrán háborúEurópatűzszünetfegyverkereskedelem

Ukrán fegyverek Európában: súlyos veszélyre figyelmeztet a Frontex a háború miatt

Az Európai Unió határvédelmi ügynöksége szerint súlyos biztonsági fenyegetést jelenthet Európára nézve az orosz–ukrán háború lezárása. A Frontex egyik vezetője arra figyelmeztetett: egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok kerülhetnek nagy számban az illegális piacra, ami újabb biztonsági válságot idézhet elő Európában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 13:27
Orosz–ukrám háború (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Frontex vezetője arra figyelmeztetett: az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után komoly veszélyt jelenthet az Ukrajnából kiinduló fegyvercsempészet.

„Nem kizárt, hogy nagy mennyiségű illegális fegyver jelenik meg Európában. Ez súlyos biztonsági kockázatot jelenthet a kontinens számára” – fogalmazott Lars Gerdes a német Weltnek. 

Gerdes szerint a háború lezárása után könnyen kialakulhat egy olyan helyzet, mint a volt Jugoszlávia szétesését követően, amikor a balkáni konfliktus után illegális fegyverek lepték el Európa több országát – írja a Politico.

A Frontex helyettes vezetője hangsúlyozta: az ügynökség már a háború kitörése óta készül egy ilyen forgatókönyvre.

Különösen egy tűzszünet vagy békemegállapodás után tartom magasnak a kockázatot. Rengeteg fegyver, lőszer és robbanóanyag maradhat Ukrajnában, miközben sok ember nehéz anyagi helyzetbe kerülhet. Ez kedvezhet a fegyvercsempészet megerősödésének

 – mondta Lars Gerdes.

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu