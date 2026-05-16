Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Rendkívüli

Gulyás Gergely: Politikai bosszút folytat a Tisza Krausz Ferenc alapítványa ellen

jégesőaszályjégkár

Aszály, szétlőtt felhők, eltűnő csapadék - mit okoz valójában a jégkármentesítés

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és pusztítóbb viharok közepette is hatékonyan működik az Országos Jégkármérséklő Rendszer. Sokan nem értik a működését, így elharapózott néhány téveszme, a konteogyártók szerint a rendszer elveszi az esőt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett hálózat tavaly is több tízmilliárd forintnyi mezőgazdasági és lakossági értéket óvott meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 10:11
A jégkármentesítésnek nincs köze az aszályhoz. Fotó: Németh András Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendszer gazdasági haszna is jelentős. A NAK számításai szerint minden, a jégkármérséklésre fordított 1 forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg. Ez éves szinten körülbelül 50 milliárd forintnyi megmentett mezőgazdasági értéket jelent. A jégkármérséklő hálózat azonban nemcsak a mezőgazdaság számára fontos. A rendszer a lakosság és az ipar számára is kézzelfogható előnyöket biztosít: 

  • védi az ingatlanokat, 
  • gépjárműveket, 
  • ipari létesítményeket 
  • a kiskertek növényeit a jégeső okozta károktól.

A szakemberek szerint az éghajlatváltozás következtében várhatóan tovább nő a szélsőséges időjárási események gyakorisága, ezért a jövőben még fontosabb szerepet tölthet be az országos jégkármérséklő rendszer működtetése és fejlesztése - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.  Az előző kormány által irányított vízügyi fejlesztésekről itt olvashat. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekHormuzi szoros

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Robert C. Castel avatarja

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu