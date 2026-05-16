Aszály, szétlőtt felhők, eltűnő csapadék - mit okoz valójában a jégkármentesítés

A rendszer gazdasági haszna is jelentős. A NAK számításai szerint minden, a jégkármérséklésre fordított 1 forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg. Ez éves szinten körülbelül 50 milliárd forintnyi megmentett mezőgazdasági értéket jelent. A jégkármérséklő hálózat azonban nemcsak a mezőgazdaság számára fontos. A rendszer a lakosság és az ipar számára is kézzelfogható előnyöket biztosít:

védi az ingatlanokat,

gépjárműveket,

ipari létesítményeket

a kiskertek növényeit a jégeső okozta károktól.

A szakemberek szerint az éghajlatváltozás következtében várhatóan tovább nő a szélsőséges időjárási események gyakorisága, ezért a jövőben még fontosabb szerepet tölthet be az országos jégkármérséklő rendszer működtetése és fejlesztése - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.