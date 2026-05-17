Moszkva szövetségest lát Kabulban, az EU a migráció miatt kénytelen tárgyalni

Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára szerint a kabuli vezetéssel fenntartott kapcsolat kulcsfontosságú a térség stabilitása és fejlődése érdekében. A politikus egyúttal az Egyesült Államokat is bírálta. Úgy fogalmazott,

Washingtonnak felelősséget kell vállalnia a húszéves afganisztáni szerepvállalásért, valamint a háború utáni újjáépítés terheinek nagy részét is viselnie kell.

Oroszország korlátozott mértékben újraindította a kereskedelmet Afganisztánnal.

Szergej Lavrov csütörtökön találkozott Amir Khan Muttaqi tálib megbízott külügyminiszterrel Fotó: AFP

Egyeztetések indultak egy gázvezetékprojekt újraindításáról is, amely orosz infrastruktúrán keresztül kötné össze Afganisztánt a közép-ázsiai piacokkal. A terv megvalósítását ugyanakkor továbbra is komoly biztonsági és logisztikai problémák nehezítik. Moszkva tálibokkal kiépített kapcsolata egy szélesebb regionális stratégia része. Ebben Kína is fontos szerepet játszik.

Peking több gazdasági megállapodást kötött a tálib vezetéssel, Afganisztánt pedig bevonta az Egy övezet, egy út programba is.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet lehetőséget ad Moszkvának és Pekingnek arra, hogy összehangolja Afganisztánnal kapcsolatos lépéseit. A szervezet tagja többek között Kína, India, Pakisztán és több közép-ázsiai ország is. Miközben India és Pakisztán továbbra is óvatosan kezeli a tálib vezetéssel fenntartott kapcsolatokat, Oroszország és Kína egyre nyíltabban építi az együttműködést Kabullal.