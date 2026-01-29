Habsburg Károly nem a barátunk

Az Ausztriában élő Habsburg Károly, az egykori uralkodóház feje, címzetes trónörökös nemrég − 65. születésnapja alkalmából − politikai tartalmú beszédet tartott Bécs-Penzingben, az Ernst Fuchs-villában. Szólt Európa jólétéről, a jólét elosztásának feladatairól, azután kitért a Moszkva–Peking „gonosz tengely” fenyegetésének fokozódására, majd megjegyezte, hogy megváltozott az Egyesült Államok biztonságpolitikai stratégiája, ezért a tőle való függőség elég nagy problémát jelent. Habsburg Ottó idősebbik fia szerint „az amerikai érdekcsoportok saját érdekeik szerint cselekednek, gyakran Európa kárára”. Hozzátette,

az USA jelenlegi kormánya támogatást nyújt az Európa-ellenes erőknek, és az európai identitás kérdésében nincs egyetértés. Ezután leszögezte: az európai nemzetállam eszméje egy nacionalista eszméből származik, amely elutasítja a szupranacionális rendet. Ma ezt a Patrióták Európáért képviselik.

Innentől kezdve lettek izgalmasak a „trónörökös” gondolatai, például ez: „Nem patriótákról van szó, hanem brutális nacionalistákról, és ők egyáltalán nem Európáért vannak.” Habsburg Károly kijelentette:

a Patrióták frakciójában egyesült pártok többsége kapcsolatban áll Putyinnal, aki Európa uralmára törekszik. Ők Moszkva új, ötödik hadoszlopa. Ezzel kettős árulást követnek el országuk és Európa ellen.

Lehet, hogy felségsértést követek el, de ellent kell mondanom a Habsburg–Lotharingiai-ház fejének. Szerintem a nemzetpárti szuverenisták nem brutális nacionalisták, hanem normális patrióták, hazafiak, akik a szuverén nemzetek szövetségére épülő Európáért vannak, nem pedig a zsákutcás, globalista, balliberális vezetésű unióért. Nagy különbség!

Oroszok uralmi törekvései Európa ellen? Sokszor, sokan rámutattak már, hogy ez a nyugati propaganda ostoba hazugsága, amit annak ellenére hangoztatnak, hogy ma Európa nagy része az ukrajnai háború folytatásának fanatikus támogatója. Habsburg Károly megkérdezhetné például Boris Johnsont, hogy annak idején miért fúrta meg az orosz–ukrán békekötést. Ami meg a kettős árulást illeti, nos,

szerintünk azok árulják el Európát, akik megfosztják az olcsó orosz energiaforrásoktól, akik az oroszellenes szankciókkal sokat ártanak Európának, akik számolatlanul húzzák ki az eurómilliárdokat az uniós adófizető polgárok zsebéből, hogy Ukrajna feneketlen zsákjába önthessék, akik tagadják Európa keresztény gyökereit, miközben illegális migránsok millióival árasztják el kontinensünket.

A címzetes trónörökös ezt is mondta: „Ezek az úgynevezett európai patrióták egy második fogalomtorzítást is elkövetnek, amikor visszaélnek Közép-Európa fogalmával. Emlékezzünk vissza, hogy magyar, cseh és osztrák pártok alapították ezt a frakciót azzal a szándékkal, hogy Közép-Európa eszméjét képviseljék Brüsszel ellen. Közép-Európa a szupranemzeti birodalom eszméje, amelyet a történelemből ismerünk, s ennek semmi köze sincs ezekhez a nacionalistákhoz. Az ő eszméjük tette tönkre Közép-Európát.”