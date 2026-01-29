idezojelek
Habsburg Károly nem a barátunk

A címzetes trónörökös téved, amikor a normális patriótákat brutális nacionalistáknak nevezi.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Az Ausztriában élő Habsburg Károly, az egykori uralkodóház feje, címzetes trónörökös nemrég − 65. születésnapja alkalmából − politikai tartalmú beszédet tartott Bécs-Penzingben, az Ernst Fuchs-villában. Szólt Európa jólétéről, a jólét elosztásának feladatairól, azután kitért a Moszkva–Peking „gonosz tengely” fenyegetésének fokozódására, majd megjegyezte, hogy megváltozott az Egyesült Államok biztonságpolitikai stratégiája, ezért a tőle való függőség elég nagy problémát jelent. Habsburg Ottó idősebbik fia szerint „az amerikai érdekcsoportok saját érdekeik szerint cselekednek, gyakran Európa kárára”. Hozzátette,

 az USA jelenlegi kormánya támogatást nyújt az Európa-ellenes erőknek, és az európai identitás kérdésében nincs egyetértés. Ezután leszögezte: az európai nemzetállam eszméje egy nacionalista eszméből származik, amely elutasítja a szupranacionális rendet. Ma ezt a Patrióták Európáért képviselik.

Innentől kezdve lettek izgalmasak a „trónörökös” gondolatai, például ez: „Nem patriótákról van szó, hanem brutális nacionalistákról, és ők egyáltalán nem Európáért vannak.” Habsburg Károly kijelentette: 

a Patrióták frakciójában egyesült pártok többsége kapcsolatban áll Putyinnal, aki Európa uralmára törekszik. Ők Moszkva új, ötödik hadoszlopa. Ezzel kettős árulást követnek el országuk és Európa ellen.

Lehet, hogy felségsértést követek el, de ellent kell mondanom a Habsburg–Lotharingiai-ház fejének. Szerintem a nemzetpárti szuverenisták nem brutális nacionalisták, hanem normális patrióták, hazafiak, akik a szuverén nemzetek szövetségére épülő Európáért vannak, nem pedig a zsákutcás, globalista, balliberális vezetésű unióért. Nagy különbség!

Oroszok uralmi törekvései Európa ellen? Sokszor, sokan rámutattak már, hogy ez a nyugati propaganda ostoba hazugsága, amit annak ellenére hangoztatnak, hogy ma Európa nagy része az ukrajnai háború folytatásának fanatikus támogatója. Habsburg Károly megkérdezhetné például Boris Johnsont, hogy annak idején miért fúrta meg az orosz–ukrán békekötést. Ami meg a kettős árulást illeti, nos, 

szerintünk azok árulják el Európát, akik megfosztják az olcsó orosz energiaforrásoktól, akik az oroszellenes szankciókkal sokat ártanak Európának, akik számolatlanul húzzák ki az eurómilliárdokat az uniós adófizető polgárok zsebéből, hogy Ukrajna feneketlen zsákjába önthessék, akik tagadják Európa keresztény gyökereit, miközben illegális migránsok millióival árasztják el kontinensünket.

A címzetes trónörökös ezt is mondta: „Ezek az úgynevezett európai patrióták egy második fogalomtorzítást is elkövetnek, amikor visszaélnek Közép-Európa fogalmával. Emlékezzünk vissza, hogy magyar, cseh és osztrák pártok alapították ezt a frakciót azzal a szándékkal, hogy Közép-Európa eszméjét képviseljék Brüsszel ellen. Közép-Európa a szupranemzeti birodalom eszméje, amelyet a történelemből ismerünk, s ennek semmi köze sincs ezekhez a nacionalistákhoz. Az ő eszméjük tette tönkre Közép-Európát.”

Nagy tévedés, felség! Közép-Európa ez esetben nem egy szupranemzeti birodalom, hanem egy földrajzi térség megnevezése. Amúgy meg 

a Habsburg Birodalom „oszd meg és uralkodj” hatalomgyakorló magatartása állított szembe egymással egybeterelt európai népeket, s ezzel a birodalom ugyanúgy megásta a saját sírját, ahogyan az EU is szorgalmasan ássa a magáét.

Szerencsére nem minden mai Habsburg gondolkodik így. Habsburg–Lotharingiai József Károly királyi herceg, a Vitézi Rend főkapitánya (családjából ő a harmadik, aki a főkapitányi tisztséget betölti) pár éve a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy az uralkodóház úgynevezett nádori ága mindig megkülönböztetett szimpátiával viseltetett a magyarok iránt, s ezt a hagyományt ő is őrzi. József Károly egészen más szellemben nyilatkozott a magyarokról, mint Habsburg Károly. Velünk kapcsolatban nem valamiféle nacionalista torzulásokról beszélt, hanem a nemzet iránti elkötelezettségünket emelte ki: 

Bátor jellemvonásokkal rendelkező nép a magyar, amelynek egyik közismert tulajdonsága a fegyverforgatásra, a vitézségre való képesség és hajlam” – mondta akkor a főkapitány, majd hozzátette: „A magyaroknak ez a tulajdonsága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1100 évesnél idősebb államukat megtartsák Európa szívében. Az európai történelmet ismerő polgárok tudnak a magyar történelem nagyszerű időszakairól, azokról a véráldozatokról, amelyeket ez a nép a keresztény Európa védelmében hozott. A történelmi igazságok felülírják a rágalmakat, a magyarokról összehordott hazugságokat.

Igen, ilyen Habsburgjaink is vannak. Őket tiszteljük és barátainknak tekintjük, szemben azokkal, akik a globalizmus hívei, és ma is központilag irányított szupranemzeti birodalmakban gondolkodnak.

A szerző író, újságíró

