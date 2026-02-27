Németországban társadalmi vita robbant ki az iszlám imára hívás miatt

Göttingen városában komoly társadalmi vita bontakozott ki, miután a baloldali polgármester engedélyezte az iszlám imára hívást a böjt időszakában. Németországban jelenleg nincs konszenzus a kérdést illetően, a városban történtek pedig könnyen precedenst teremthetnek – írja az Exxpress.

Németországban komoly társadalmi vita alakult ki

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

A vita jelenleg a vallásszabadság, a iszlám jogok és a politikai döntéshozók jogai körül forog, miután a polgármesternek sokan felrótták, hogy társadalmi egyeztetés nélkül hozta meg az egész közösség életét befolyásoló döntést. Az SPD színeiben politizáló Petra Broistedt azzal védte döntését, hogy a német alkotmány minden polgár számára biztosítja a szabad vallásgyakorlást, így semmiféle testületi döntés nem volt szükséges az intézkedéshez.