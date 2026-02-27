Rendkívüli

Németországban társadalmi vita robbant ki az iszlám imára hívás miatt

Németországban társadalmi vita robbant ki az iszlám imára hívás miatt

Göttingenben komoly társadalmi vita bontakozott ki a ramadán idején, miután a polgármester saját hatáskörben engedélyezte a müezzin imára hívását. Németországban továbbra sincs egyetértés a kérdés megítélésében.

2026. 02. 27.
Fotó: SWEN PFORTNER Forrás: DPA
Göttingen városában komoly társadalmi vita bontakozott ki, miután a baloldali polgármester engedélyezte az iszlám imára hívást a böjt időszakában. Németországban jelenleg nincs konszenzus a kérdést illetően, a városban történtek pedig könnyen precedenst teremthetnek – írja az Exxpress

Németországban komoly társadalmi vita alakult ki
Németországban komoly társadalmi vita alakult ki 
Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

 A vita jelenleg a vallásszabadság, a iszlám jogok és a politikai döntéshozók jogai körül forog, miután a polgármesternek sokan felrótták, hogy társadalmi egyeztetés nélkül hozta meg az egész közösség életét befolyásoló döntést. Az SPD színeiben politizáló Petra Broistedt azzal védte döntését, hogy a német alkotmány minden polgár számára biztosítja a szabad vallásgyakorlást, így semmiféle testületi döntés nem volt szükséges az intézkedéshez. 

A müezzin imára hívását azonban sokan a vallási fundamentalizmus felé vezető első lépésként értelmezték. 

Az iszlám vallás napi ötszöri imádkozást ír elő. A mecset müezzinje ilyenkor a minaret tornyából szólítja imára a híveket. Petra Broistedt a döntését igyekezett a jobboldali szélsőségesek elleni kiállásként keretezni. A kritikusok egy részének egyébként a polgármester autoriter döntésével, míg másik részüknek a város mecsetével van problémája. A müezzin imára hívása kedden a göttingeni Königsstiegen található Ditib mecsetből hangzott fel. A Ditib, a „Diyanet Isleri Türk Islam Birligi” rövidítése, amely Németország legnagyobb iszlám vallási szervezete, és amely a török ​​Vallásügyi Minisztérium (Diyanet) alá tartozik. 

A szervezet azonban a múltban több esetben is antiszemitizmussal és radikalizmussal hívta fel magára a figyelmet. 

Van azonban a vitának egy másik aspektusa is. Ahmad Mansour iszlám szakértő például egyértelműen a müezzin ellen foglalt állást és óva intett a „politikai iszlám hatalmi demonstrációjától”. Mansour kijelentései egyébként rávilágítanak arra a mélyben meghúzódó kérdésre, hogy mennyire választható szét az iszlám vallás az élet minden területére kiterjedő szabályrendszere az államigazgatástól és a polgári léttől.

Az egyik legélesebb kritika a döntés kapcsán a Göttingeni Fiatal Uniótól érkezett, akik a radikalizmus és a vallási fanatizmus felé vezető első lehetséges lépésként aposztrofálták a történteket.

A sajtó kérdéseire válaszolva egyébként Göttingen polgármestere elmondta, hogy a Ditib közösség a következő hetekben párbeszédet fog folytatni a helyi lakóközösséggel és az érdeklődő nyilvánossággal, hogy megfontolják egy rendszeres imára hívás lehetőségét, amelyet havonta egyszer, péntek délben hangozna fel.

Borítókép: A göttingeni mecset (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

