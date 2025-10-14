muszlimbántalmazásNémetországhalaldiák

13 éves német fiút bántalmaztak muszlim osztálytársai Bajorországban – az uzsonnája miatt

Egy 13 éves német diák hónapokon át tartó zaklatás és erőszak áldozata lett egy bajor gimnáziumban. A muszlim diákok gúnyolták és verték, mert az uzsonnája nem felelt meg az iszlám előírásoknak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 14. 15:26
Illusztráció Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Muszlim diákok tették pokollá a német fiú életét. Egy 13 éves bajorországi diák hónapokon át tartó megaláztatás és fizikai bántalmazás áldozata lett saját iskolájában. Muszlim származású osztálytársai rendszeresen gúnyolták és bántották, mert uzsonnája nem felelt meg az iszlám étkezési szabályainak, írja az Origo. 

Muszlim diák
Illusztráció Egy német iskola (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Ralf Hirschberger)

Az iskola vezetése nem hozott érdemi intézkedéseket, a fő elkövető pedig megúszta a felelősségre vonást.

Muszlim diákok: „Nem halal”, majd a csúfolódásból erőszak lett

A fiú eleinte csak sértő megjegyzéseket kapott: osztálytársai „buta németnek” nevezték, és kinevették, mert a tízóraira hozott szendvicse „nem halal”, vagyis nem az iszlám vallási előírásai szerint készült. A gúnyolódás azonban rövid időn belül tettlegességbe torkollott.

Egy alkalommal öt diák egyszerre támadt rá, ütötték és rúgták. Máskor egy 15 éves tanuló az órán ütötte arcon, miközben a tanárnő mindössze annyit tett, hogy szétültette a két fiatalt.

A támadások következtében a fiú állkapocszúzódást és agyrázkódást szenvedett. Azóta pszichológiai kezelés alatt áll, és fél visszatérni az iskolába – számolt be róla a Reitschuster.de.

A kétségbeesett édesanya magára maradt

A fiú édesanyja elmondása szerint az iskolában semmilyen érdemi lépés nem történt.

Úgy tűnik, mintha a támadóknak semmilyen következménnyel nem kellene szembenézniük. Az ember elveszíti a hitét az igazságban.

A család ügyvédje szerint az intézmény vezetése a felelősség elől „az adatvédelem mögé” bújik. A gimnázium igazgatója az ügyet nem kívánta kommentálni, csupán annyit közölt, hogy az iskola „zéró toleranciát” hirdet az erőszakkal szemben – az anya szerint ez azonban üres kijelentés maradt.

A 15 éves támadó elleni büntetőeljárást az ügyészség megszüntette, a többi elkövető pedig 14 év alatti volt, így Németországban jogilag nem büntethető.

A család így gyakorlatilag magára maradt, miközben a fiú továbbra sem mer iskolába járni, a támadók pedig következmények nélkül folytatják mindennapjaikat.

Egy mélyebb társadalmi probléma tünete

Az eset messze túlmutat egyetlen iskolai konfliktuson. A brit szociológus, David Betz szerint a jelenség a nyugat-európai társadalmakban zajló átalakulást tükrözi.

A többségi társadalom egyre inkább háttérbe szorul saját hazájában. Egy generáción belül több európai országban kisebbségbe kerülhet a helyi lakosság.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu