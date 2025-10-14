13 éves német fiút bántalmaztak muszlim osztálytársai Bajorországban – az uzsonnája miatt

Muszlim diákok: „Nem halal”, majd a csúfolódásból erőszak lett

A fiú eleinte csak sértő megjegyzéseket kapott: osztálytársai „buta németnek” nevezték, és kinevették, mert a tízóraira hozott szendvicse „nem halal”, vagyis nem az iszlám vallási előírásai szerint készült. A gúnyolódás azonban rövid időn belül tettlegességbe torkollott.

Egy alkalommal öt diák egyszerre támadt rá, ütötték és rúgták. Máskor egy 15 éves tanuló az órán ütötte arcon, miközben a tanárnő mindössze annyit tett, hogy szétültette a két fiatalt.

A támadások következtében a fiú állkapocszúzódást és agyrázkódást szenvedett. Azóta pszichológiai kezelés alatt áll, és fél visszatérni az iskolába – számolt be róla a Reitschuster.de.

A kétségbeesett édesanya magára maradt

A fiú édesanyja elmondása szerint az iskolában semmilyen érdemi lépés nem történt.

Úgy tűnik, mintha a támadóknak semmilyen következménnyel nem kellene szembenézniük. Az ember elveszíti a hitét az igazságban.

A család ügyvédje szerint az intézmény vezetése a felelősség elől „az adatvédelem mögé” bújik. A gimnázium igazgatója az ügyet nem kívánta kommentálni, csupán annyit közölt, hogy az iskola „zéró toleranciát” hirdet az erőszakkal szemben – az anya szerint ez azonban üres kijelentés maradt.

A 15 éves támadó elleni büntetőeljárást az ügyészség megszüntette, a többi elkövető pedig 14 év alatti volt, így Németországban jogilag nem büntethető.

A család így gyakorlatilag magára maradt, miközben a fiú továbbra sem mer iskolába járni, a támadók pedig következmények nélkül folytatják mindennapjaikat.

Egy mélyebb társadalmi probléma tünete

Az eset messze túlmutat egyetlen iskolai konfliktuson. A brit szociológus, David Betz szerint a jelenség a nyugat-európai társadalmakban zajló átalakulást tükrözi.