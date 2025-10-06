Donald Trump az Egyesült Államokban, az AfD Németországban és a Nemzeti Tömörülés Franciaországban – a lista szinte az összes úgynevezett nyugati demokráciából további példákkal folytatható. Mi az oka annak, hogy a nyugati társadalmak egyre inkább a jobboldalon keresik a válaszokat? Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász már a 1960-as években rámutatott: a szabadságjogi, szekularizált állam olyan feltételekből él, amelyeket maga nem képes garantálni. A társadalmi együttéléshez közös normák, megosztott kultúra és demokratikus etosz szükséges, ezek hiányában azonban a politikai kompromisszumok és a döntések elfogadása sérül – írja az NZZ-en megjelent véleményciket idézve az Origo.
Így sodródik a Nyugat a válságba
A nyugati társadalmakban a közös normák és értékek válságba kerültek: a migráció, a túlszabályozott bürokrácia és a posztmodern szemlélet aláássa a társadalmi kohéziót, így erősítve a politikai polarizációt és a jobboldali megoldások iránti keresletet. Gernot Blümel, Ausztria volt pénzügyminiszterének véleménycikke szerint a jelenség nem véletlen.
A Nyugat válságának hátterében három fő tényező áll
Az első a tömeges migráció, amely próbára teszi a nyugati társadalmak viszonylagos homogenitását, vagyis a közös értékek és normák alapját. Robert Putnam amerikai politológus kutatásai szerint
az etnikailag vegyes közösségekben jelentősen csökken a társadalmi bizalom, ami visszahúzódáshoz, gyanakváshoz és a politikába vetett hit megrendüléséhez vezet.
A második tényező a bürokrácia és az állami túlszabályozás. Bár a demokratikus folyamatban minden egyes szabály és törvény önmagában legitim célt szolgál, összességük egy olyan bürokratikus dzsungelt alkot, amely gátolja a hatékony cselekvést és a sürgető problémák megoldását.
Az állam kicsiben mindenütt jelen van és beavatkozik, nagyban azonban tehetetlennek tűnik, ami aláássa a polgárok bizalmát a jogállami intézményekben.
A harmadik tényező a posztmodern értékrombolás. Ez az intellektuális irányzat a nyugati társadalmak alapvető normáit, a hagyományos erkölcsöt, az államot és a tudományt kérdőjelezi meg, felborítva a közös értékrendet és az univerzális normákba vetett hitet.
