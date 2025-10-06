Így sodródik a Nyugat a válságba

A Nyugat válságának hátterében három fő tényező áll

Az első a tömeges migráció, amely próbára teszi a nyugati társadalmak viszonylagos homogenitását, vagyis a közös értékek és normák alapját. Robert Putnam amerikai politológus kutatásai szerint

az etnikailag vegyes közösségekben jelentősen csökken a társadalmi bizalom, ami visszahúzódáshoz, gyanakváshoz és a politikába vetett hit megrendüléséhez vezet.

A második tényező a bürokrácia és az állami túlszabályozás. Bár a demokratikus folyamatban minden egyes szabály és törvény önmagában legitim célt szolgál, összességük egy olyan bürokratikus dzsungelt alkot, amely gátolja a hatékony cselekvést és a sürgető problémák megoldását.