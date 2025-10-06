válságtársadalommigrációjobboldal

Így sodródik a Nyugat a válságba

A nyugati társadalmakban a közös normák és értékek válságba kerültek: a migráció, a túlszabályozott bürokrácia és a posztmodern szemlélet aláássa a társadalmi kohéziót, így erősítve a politikai polarizációt és a jobboldali megoldások iránti keresletet. Gernot Blümel, Ausztria volt pénzügyminiszterének véleménycikke szerint a jelenség nem véletlen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 18:28
Válságba sodródik a Nyugat Forrás: AFP
Donald Trump az Egyesült Államokban, az AfD Németországban és a Nemzeti Tömörülés Franciaországban – a lista szinte az összes úgynevezett nyugati demokráciából további példákkal folytatható. Mi az oka annak, hogy a nyugati társadalmak egyre inkább a jobboldalon keresik a válaszokat? Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász már a 1960-as években rámutatott: a szabadságjogi, szekularizált állam olyan feltételekből él, amelyeket maga nem képes garantálni. A társadalmi együttéléshez közös normák, megosztott kultúra és demokratikus etosz szükséges, ezek hiányában azonban a politikai kompromisszumok és a döntések elfogadása sérül – írja az NZZ-en megjelent véleményciket idézve az Origo.

Tömeges migráció, bürokratikus túlterheltség és posztmodern szemlélet: ezek a tényezők bontják le a nyugati társadalmak közös kohézióját
Tömeges migráció, bürokratikus túlterheltség és posztmodern szemlélet: ezek a tényezők bontják le a nyugati társadalmak közös kohézióját Fotó: AFP

A Nyugat válságának hátterében három fő tényező áll

Az első a tömeges migráció, amely próbára teszi a nyugati társadalmak viszonylagos homogenitását, vagyis a közös értékek és normák alapját. Robert Putnam amerikai politológus kutatásai szerint 

az etnikailag vegyes közösségekben jelentősen csökken a társadalmi bizalom, ami visszahúzódáshoz, gyanakváshoz és a politikába vetett hit megrendüléséhez vezet.

A második tényező a bürokrácia és az állami túlszabályozás. Bár a demokratikus folyamatban minden egyes szabály és törvény önmagában legitim célt szolgál, összességük egy olyan bürokratikus dzsungelt alkot, amely gátolja a hatékony cselekvést és a sürgető problémák megoldását. 

Az állam kicsiben mindenütt jelen van és beavatkozik, nagyban azonban tehetetlennek tűnik, ami aláássa a polgárok bizalmát a jogállami intézményekben.

A harmadik tényező a posztmodern értékrombolás. Ez az intellektuális irányzat a nyugati társadalmak alapvető normáit, a hagyományos erkölcsöt, az államot és a tudományt kérdőjelezi meg, felborítva a közös értékrendet és az univerzális normákba vetett hitet. 

Borítókép: Válságba sodródik a Nyugat – illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

