Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Ha már téli olimpia, a múlt héten loptunk magunknak egy kicsi telet, elugrottunk a Mátrába. Az ínyenc, igényes sízőknek a mátraszentistváni és a Kékesen található pálya sem inger, de egynapos kiruccanásra mégiscsak a Mátra van a legközelebb. Sokan gondolkoznak ugyanígy, mert hétköznap is egész sokan síeltek a gondos karbantartásnak köszönhetően a februári felmelegedés dacára egészen jó minőségű pályákon.

Sífutásban képtelenség felvenni a versenyt a norvégokkal Fotó: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Jómagam nem vagyok fanatikus síző, már nem okoz örömet, hogy ugyanazon a lejtőn tizedszerre, századszorra is lecsússzak. Ez indított arra lassan már harminc éve, hogy kipróbáljam a sífutást. Egyből beleszerettem. Anno még a befagyott Duna jegén is tapostam magamnak nyomot, amikor a rá hullott harminc centi hó miatt korcsolyázásra már alkalmatlan volt. Na de sífutni! Micsoda élmény volt – kerülendő a megbotránkozó tekinteteket – csillagos éjszakán felfedezőútra indulni!

Éppen ezért nekem a Mátrában Galyatető a kedvenc terepem. Ezúttal is átugrottam, hátha maradt, hullott annyi hó, hogy lehessen sífutni. Sajnos nem. A focipálya és a Grandhotel közötti parkban kialakított ösvényeket is vékony hólepel borította csupán. Mielőtt számolgatni kezdenénk, mennyibe kerülne ott is hóágyút, munkagépet rendszeresíteni, alkalmazottakat foglalkoztatni e célra, azt sem hallgathatom el, egyedül voltam, mint a kisujjam, csupán az egyik épülő panziónál serénykedő munkások civakodtak egymással. Sőt az elmúlt években valahányszor megfordultam Galyatetőn, legfeljebb néhány hasonszőrű megszállottal futottam össze.

Ha nincs hó, marad az edzőcipő. Ott vezet a Kéktúra útvonala, ami tökéletes terep kocogáshoz. Akadnak benne ugyan rövidebb kaptatók, de éppen csak annyi, olyan nehéz­séggel, ami még élvezetesebbe teszi a futást a sík terephez szokott lábaknak. Aki ismeri a környéket, pontosan tudja, hogy az „igazi”, a verseny sífutópálya is onnan, kicsit arrébb nyílik. A bejáratot székelykapu ékesíti, rajta felirat árulkodik felállításának időpontjáról: Magyar Síszövetség, 1986.

Akkoriban sokkal mélyebb bázisa volt a sífutásnak és a biatlonnak Magyarországon, mint manapság. A három olimpiát megjárt Mayer Gábor, a két Tagscherer, a szintén háromszoros olimpikon Imre és a világkupa-viadalon pontszerző Zoltán, továbbá a minden idők legjobb magyar eredményével büszkélkedő, az 1997-es világbajnokságon biatlonban tizedik Panyik János Galyatetőn is rendszeresen edzőtáborozott.