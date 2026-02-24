idezojelek
Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Pavlova Mária és Szvjatcsenko Alekszej sikere újra ráirányította a figyelmet a műkorcsolyára, ha már havas sportokra nincs igazán alkalmas terep Magyarországon.

Fotó: Illyés Tibor
Ha már téli olimpia, a múlt héten loptunk magunknak egy kicsi telet, elugrottunk a Mátrába. Az ínyenc, igényes sízőknek a mátraszentistváni és a Kékesen található pálya sem inger, de egynapos kiruccanásra mégiscsak a Mátra van a legközelebb. Sokan gondolkoznak ugyanígy, mert hétköznap is egész sokan síeltek a gondos karbantartásnak köszönhetően a februári felmelegedés dacára egészen jó minőségű pályákon. 

Sífutásban képtelenség felvenni a versenyt a norvégokkal
Sífutásban képtelenség felvenni a versenyt a norvégokkal Fotó: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Jómagam nem vagyok fanatikus síző, már nem okoz örömet, hogy ugyanazon a lejtőn tizedszerre, századszorra is lecsússzak. Ez indított arra lassan már harminc éve, hogy kipróbáljam a sífutást. Egyből beleszerettem. Anno még a befagyott Duna jegén is tapostam magamnak nyomot, amikor a rá hullott harminc centi hó miatt korcsolyázásra már alkalmatlan volt. Na de sífutni! Micsoda élmény volt – kerülendő a megbotránkozó tekinteteket – csillagos éjszakán felfedezőútra indulni!

Éppen ezért nekem a Mátrában Galyatető a kedvenc terepem. Ezúttal is átugrottam, hátha maradt, hullott annyi hó, hogy lehessen sífutni. Sajnos nem. A focipálya és a Grandhotel közötti parkban kialakított ösvényeket is vékony hólepel borította csupán. Mielőtt számolgatni kezdenénk, mennyibe kerülne ott is hóágyút, munkagépet rendszeresíteni, alkalmazottakat foglalkoztatni e célra, azt sem hallgathatom el, egyedül voltam, mint a kisujjam, csupán az egyik épülő panziónál serénykedő munkások civakodtak egymással. Sőt az elmúlt években valahányszor megfordultam Galyatetőn, legfeljebb néhány hasonszőrű megszállottal futottam össze.

Ha nincs hó, marad az edzőcipő. Ott vezet a Kéktúra útvonala, ami tökéletes terep kocogáshoz. Akadnak benne ugyan rövidebb kaptatók, de éppen csak annyi, olyan nehéz­séggel, ami még élvezetesebbe teszi a futást a sík terephez szokott lábaknak. Aki ismeri a környéket, pontosan tudja, hogy az „igazi”, a verseny sífutópálya is onnan, kicsit arrébb nyílik. A bejáratot székelykapu ékesíti, rajta felirat árulkodik felállításának időpontjáról: Magyar Síszövetség, 1986.

Akkoriban sokkal mélyebb bázisa volt a sífutásnak és a biatlonnak Magyarországon, mint manapság. A három olimpiát megjárt Mayer Gábor, a két Tagscherer, a szintén háromszoros olimpikon Imre és a világkupa-viadalon pontszerző Zoltán, továbbá a minden idők legjobb magyar eredményével büszkélkedő, az 1997-es világbajnokságon biatlonban tizedik Panyik János Galyatetőn is rendszeresen edzőtáborozott.

A nyolcvanas–kilencvenes években persze még gyakoribbak voltak a kemény, mint az enyhe telek. A sportág akkori irányítói és szerelmesei talán maguk sem gondolták, hogy a lelkesedésüket, elszántságukat kifejező kapu mára egy letűnt korszak rekvizituma csupán. Még ma is áll a lőtér, a pályát időnként – most is időszerű lenne – megtisztítják az ágaktól, gallyaktól, sőt vihar tépte fáktól, olykor versenyeket is rendezek, de jellemzően inkább nyári, síroller műfajban, a 2021-es diákolimpia az interneten elérhető legutóbbi téli viadal Galyatetőn…

Inkább csak nosztalgiázom, nem okoskodni, pláne nem követelőzni akarok: be kell látni, különösen a felmelegedés óta nincs a havas sportokra igazán alkalmas terep Magyarországon.

Csupán az a kérdés motoszkál bennem, ha Johannes Hösflot Klaebo – akinek, ha már az elődje, Petter Northug is kiérdemelte, hamarosan menthetetlenül szobrot állítanak – dia­dalmenetét látva netán akad olyan magyar gyerek, aki a fejébe veszi, márpedig ő sífutó szeretne lenne, ugyan mit mondhatunk neki. Hogy nyaranta tessék szorgalmasan naponta több órát rollerezni, ősszel irány észak vagy valamelyik gleccser, télen pedig utazás versenyről versenyre? S ha történetesen akad, aki ezt vállalja, s netán eljut odáig, hogy edzettség terén felveszi a versenyt a legjobbakkal, akkor botlik csak bele az ezeknél is nagyobb akadályba, amiről Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda, Büki Ádám és Kónya Ádám órákon át tudna mesélni: megfelelő technikai háttér, a már-már csillagászati összegre rúgó vaxolás nélkül esélye sincs versenyre kelni az elittel.

Minden sportágra igaz: megfelelő szabadidős és utánpótlásháttér nélkül nincs profi sport sem. Magyarországon a sífutás csupán néhány megszállott és lelkes amatőr sportja. S még csak azt sem mondhatjuk, hogy ez ne lenne így jó.

S akkor mi marad nekünk a téli olimpiából? A havas helyett inkább a jeges sportágak, hiszen azokhoz nem kell hegy, sőt ma már hideg sem. Egykor mindenekelőtt a műkorcsolya, újabban inkább a rövidpályás gyorskorcsolya.

Utóbbi képviselői a milánói–cortinai játékokon némileg csalódást okoztak. Tudom, hogy a Liu fivérek – még ha országok között bizarr is így fogalmazni – átigazoltak Kínába, hiányukban a legsikeresebb magyar, Jászapáti Petra súlyos sérülés, térdszalagszakadás miatt lemaradt az olimpiáról, továbbá azt is, hogy a vegyes és a férfiváltónk így is kijutott a játékokra, mégis lehet hiányérzetünk. Nem volt egyetlen igazán jó futamuk a magyaroknak, a honosított Moon Wonjunt 1500 méteren ráadásul ­rossz rajt ­miatt kizárták. Nem dráma, pláne nem kudarc vagy szégyen, de a sportág magyarországi lehetőségei ennél azért jobb szereplésre predesztinálják a mieinket. A gyorskorcsolya klasszikus ágában is egy honosított, az eredetileg szintén koreai, amúgy háromszoros olimpiai érmes Kim Minszok képviselte hazánkat. Noha nem vallott szégyent, akár csak Moon Wonjun, sem az eredményeivel, sem az egyéniségével, megnyilvánulásaival nem támasztotta alá honosításának szükségességét.

Azért mondhatjuk ki mindezt, mert van ellenpont. Igen, Pavlova Mária és Szvjatcsenko Alekszej. Hosszú évek óta napirenden van: műkorcsolyában vajon mi az oka annak, hogy Sebestyén Júlia 2004-es Európa-bajnoki győzelme óta a magyarok világversenyen egyetlen érmet sem szereztek? Az elmúlt két évtizedben nemzetközileg csupán Hoffmann Nórát (előbb Elek Attilával, majd az orosz Makszim Zavozinnal) és az Eb-nyolcadik Tóth Ivettet jegyezték a mieink közül. Sokan azzal indokolják az eredménytelenséget, hogy úgymond az oroszok – nemcsak versenyzők, hanem edzők is – kivételezett helyzetbe kerültek, és elnyomják a magyarokat. Nem értek hozzá, de ez így túl egyszerűen hangzik. Az viszont biztos, hogy éppen ezért Pavlova és Szvjatcsenko honosítását sem fogadta általános eufória.

Mint oly sok minden, mára a honosítás kérdése is felpuhult. Az akkori köztársasági elnök, Mádl Ferenc a 2004-es, hazai rendezésű divízió I-es jégkorong-világbajnokság előtt csak hosszas mérlegelés után, az utolsó pillanatban írta alá a felvidéki Sille Tamás állampolgársági kérvényét. Ma már egy mukkot sem kell tudni ahhoz, hogy egy sportoló ebben az érdemben részesüljön. Jó ez így? Kitágult a világ, de hajlok arra, hogy nem. Azzal a kiegészítéssel, még ha ez jogilag nem is releváns, nincs általános recept. Befogadó és befogadott – közös a felelősség. A sport, helyesebben a sportpolitika felől nézve Pavlova Mária és Szvjatcsenko Alekszej nem pusztán az érvényesülés miatt igazolt Magyarországra. Pavlova ugyan már 2021-ben feltűnt nálunk, Szvjatcsenkónak viszont nyilván a háború, az oroszokat sújtó szankció adta meg a végső lökést az emigrációhoz. Oroszország magatartása még tetézi a nehéz és fájdalmas döntésüket: Mihail Gyegtyarjov sportminiszter szerint az a harmincnyolc orosz sportoló, aki más ország színeiben indult a téli olimpián, hazaárulást követett el.

Pavlova és Szvjatcsenko úgy lett negyedik a műkorcsolyázók párosversenyében, hogy sokak szerint akár érmet érdemeltek volna. Így is ők érték el a legjobb magyar eredményt a téli olimpián. A honosításuk nem pusztán ezért sikertörténet. Hanem azért is, mert nemcsak azt tartják számon, amit adtak, hanem azt is, amit kaptak. S kellően intelligensek ahhoz, hogy tudják, nem csak a jutalom járt előbbiért, utóbbit is illik viszonozni. Árulkodók a gesztusaik. Pavlova a színpadiasság legcsekélyebb érzete nélkül mondott köszönetet a magyaroknak, Szvjatcsenko pedig elkezdte a nyelvünket tanulni, mi több, néhány szóval magyarul is nyilatkozott, az a szív pedig, amit a lihegőben, magyar melegítőben a kezükkel formáltak, nemcsak a rokonoknak, barátoknak, hanem nekünk is szólt.

Járt – volna – a dicsőség, hogy a záróünnepségen ők vigyék a magyar zászlót, kár a bosszantó technikai malőrért.

Végezetül még egy élmény a Mátrából. A hüttében – avagy a mátrixban, amiből egy napra sincs menekvés – egy amerikai hölgy ült mellettem, a laptopját püfölve. Beszélgetésbe elegyedtünk. Kiderült, a férje magyar, két gyerekük van. A férje inkább Amerikában élne, ő viszont, aki New Yorkban, Harlemben nőtt föl, pontosan tudja, hogy a gyerekeinek sokkal jobb, ha Magyarországon nevelkednek. Nem csak sokkal nagyobb biztonságban, s ami ezzel együtt jár, szabadságban. Azért is, mert mint mondta, a magyarok, ha beszélgetnek, nem azért fecsegnek kedvesen, mert így illik, hanem mert valóban kíváncsiak a másikra.

Tényleg nem vagyunk tisztában a ránk leselkedő igazi veszéllyel.

