Lehet még fokozni – Idén még kedvezőbb forgalommal zárt a balatoni hajózás

Idén is rekordokat döntött a főszezonban a Balatoni Hajózási Zrt. forgalma. A kompokon utazók száma elérte az 1,22 milliót, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret. Az előző nyárhoz képest csaknem öt százalékkal többen, összesen 1,63 millióan vették igénybe a balatoni hajózási társaság szolgáltatásait.

2025. 09. 09. 11:26
Az idei főszezont is legekkel zárta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), a társaság forgalma a tavalyihoz képest idén még korábban átlépte a kétmilliós utasszámot – tájékoztatta lapunkat a hajózási társaság, amely úgy véli, a kiugró eredmény a sűrűbb menetrendnek, a színesebb programkínálatnak és nem utolsó sorban az új családi kedvezményeknek köszönhető.

balatoni hajózás
Idén még többen szálltak hajóra, kompra a Balatonnál (Forrás: Balatoni Hajózási Zrt.)

Idén balatoni hajózás nagyon kedvező számokat hozott

A kompszolgáltatás forgalma a nyári hónapokban a tavalyihoz képest 34 ezerrel 904 ezer főre nőtt, ez mintegy négyszázalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest. 

A Bahart személyhajóin június–augusztusban 726 ezren, 42 ezerrel többen utaztak, ez hatszázalékos bővülésnek felel meg. 

A nyári hónapok közül augusztus volt a „leghúzósabb”: ekkor 708 ezernél is többen szálltak fel valamelyik Bahart hajó fedélzetére. Ez a szám tavaly 665 ezer volt. A személyhajóknál a legtöbben a Balaton-átúszás napján, augusztus 9-én utaztak a Baharttal, aznap 21 ezren választották a hajózási társaságot. Emellett augusztus 23-a – a Strand fesztivál utolsó és a Moto GP Magyar Nagydíj középső napja – volt a legforgalmasabb, amikor csaknem 18-18 ezer utas hajózott a Balatonon Bahart kompokon vagy a személyhajókon.

Az év első nyolc hónapjának forgalma is kedvezően alakult: 

  • az összesített utasszám megközelítette a 2,4 milliót. 
  • A kompokon utazók száma elérte az 1,22 milliót, 
  • a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret. 

Így a Bahart a tavalyihoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot. A kerékpáros utasok száma is tovább emelkedett: az első nyolc hónapban 167 ezren, 13 százalékkal többen vitték magukkal a biciklijüket – a kompok esetében hat, a személyhajók esetében húsz százalékkal nőtt a kerékpárral utazók száma. A kerékpáros forgalom növekedését a tíz százalékkal kedvezőbb jegyárak is támogatták.

Honnan hová és mivel utaztak a vendégek?

Az utasok közül menetrendszerinti járatokon legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. A nosztalgiahajók közül a Helka és a Kelén volt a legkedveltebb. A legforgalmasabb kikötő idén – több mint 150 ezer utassal – a megújult balatonfüredi móló volt, forgalma meghaladta a badacsonyi és a siófoki kikötőkét. A legtöbb sétahajózó Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak. A statisztikák szerint az utasok egyharmada évente többször is igénybe veszi a Bahart szolgáltatásait.

A programhajók továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek: a gyerek-, chill- és bulihajók fedélzetén 26 ezer utas szórakozott. Az összes meghirdetett időpontban telt fedélzettel futottak ki a kikötőkből az újdonságként bevezetett Kalap Jakab gyerekkoncerthajók. Augusztus 19-én és 20-án pedig kétezer vendég csodálta meg a Balaton-parti tűzijátékokat a Bahart hajóiról.

A családi jeggyel utazók száma – az idén bevezetett extra kedvezményeknek köszönhetően – több mint duplájára, 163 ezerre emelkedett. 

Az online és jegyautomatákból származó jegyeladások tovább erősödtek, az utasok több mint húsz százaléka már ezen csatornákon keresztül vásárolta meg a jegyét. Nyár végéig ez 27 százalékos növekedést jelent

– számoltak a közleményben, amelyben azt is jelezték, hogy a programhajóknál az előre megvásárolt online jegyek aránya már meghaladta az ötven százalékot.

