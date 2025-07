Balatoni hajózás: kedvezményekkel és sűrített járatokkal indul a főszezon

Kiemelkedő forgalmú főszezonra számít a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), amely a legforgalmasabb útvonalain sűríti járatait, újabb útvonalat kapcsol be a menetrendi hajózásba és számos kedvezménnyel várja a családos és kerékpáros utasait a nyári főszezonban – közölte a társaság az MTI-vel. A közlemény szerint a júniusi utasforgalom hét százalékkal múlta felül az előző év hasonló időszakát, kerékpárból pedig öt százalékkal többet szállítottak a társaság hajói. Június végéig már több mint 157 ezren utaztak a balatoni menetrendi hajókkal, 51 ezren szálltak fel sétahajóra, a kompokat több mint 504 ezer utas vette igénybe, és mintegy 71 ezer kerékpárt szállítását regisztrálták – tájékoztat az állami és önkormányzati tulajdonban lévő társaság.

Azt írták, az előszezon kiemelkedő utas- és kerékpárszállítási forgalmából kiindulva jelentős mértékben bővítik a hajójáratokat a legforgalmasabb útvonalakon a főszezonban. Siófok és Balatonfüred között már napi tíz járat közlekedik. Balatonföldvár és Tihany között is több hajó indul, Fonyód és Badacsony között pedig az esti órákban is járnak menetrendi hajók.

Újdonság, hogy Révfülöp, Balatonboglár és Balatonlelle között új, közvetlen, átszállás nélküli háromszögjáratokat vezetnek be. Az északi partról pedig Balatonalmádi és Alsóörs felől már napi két járattal lehet eljutni Tihanyba és Balatonfüredre.

A kompok Szántód felől 7.00 és 23.30 között, Tihany felől 7.15 és 23.45 között félóránként, illetve nagy forgalom esetén sűrűbben járnak – áll a közleményben.

A Bahart tájékoztatása kitér a kedvezményekre is.: a Kajla útlevelet felmutató 6–11 éves gyermekek díjmentesen utazhatnak a menetrendi hajókon a szünidő végéig. A családi jegy ára több mint tíz százalékkal csökkent az előző évhez képest, és már egy gyerek után is megváltható, ráadásul sétahajókra és gyerekhajókra is.

A kerékpáros jegy ára szintén tíz százalékkal csökkent, és több lett a biciklibarát menetrendi hajó. A fogyatékossággal élők a kompok mellett már a települések közötti járatokon is díjmentesen utazhatnak.

A jegypénztárakban Szép-kártyával is lehet fizetni, aki pedig elővételben, online vásárol jegyet a Jegy.bahart.hu oldalon, értékes díjakat nyerhet a hajózási társaság nyereményjátékában.

Sétahajók 15 kikötőből, tematikus hajók kilenc kikötőből indulnak augusztus végéig, az idén visszatérő esti Chill hajóra pedig Siófok után már Balatonfüreden is fel lehet szállni.