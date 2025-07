Erősnek ígérkezik a balatoni hajózási főszezon, már az elmúlt hetek forgalma is jelentős bővülést mutat

Kibővített útvonallal, a legforgalmasabb vonalain sűrített járatokkal, családos és kerékpáros kedvezményekkel várja a hajózási főszezonban az utasokat a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) – számolt be a hajózási társaság, amely az online hajójegyet vásárlóknak azt ígérte, értékes díjakat ígérő nyári nyereményjátékban is részt vehetnek.

A hajózási főszezonban kedvezményekkel és járatsűrítéssel várják az utasokat. Fotó: Bahart

Ezek várhatók a hajózási főszezonban

A Bahart több változást ígért a főszezonra:

a z előszezon kiemelkedő utas- és kerékpárszállítási forgalmából kiindulva a legforgalmasabb útvonalain jelentős mértékben kibővíti járatait. A főszezonban Siófok és Balatonfüred között már napi tíz járat közlekedik, továbbá Balatonföldvár és Tihany között még több hajó indul majd, míg Fonyód és Badacsony között az esti órákban is elérhető a vízi közlekedés élménye.

Újdonság még, hogy Révfülöp, Balatonboglár és Balatonlelle között új, közvetlen, átszállás nélküli háromszögjáratokat vehetnek igénybe az utasok.

A magyar tenger északi partján a tavi közösségi közlekedést tovább egyszerűsíti, hogy Balatonalmádi és Alsóörs felől már napi két indulás teszi lehetővé az eljutást Tihanyba és Balatonfüredre. A kompok Szántódrévből 7.00 és 23.30 között, Tihanyrévből 7.15 és 23.45 között közlekednek – azonban forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak.

A Bahart több kedvezményt is ígér

A társaság által nyújtott kedvezmények sora is igen széles: díjmentesen utazhatnak a menetrendi hajókon a szünidő végéig a Kajla útlevelet felmutató 6–11 éves gyermekek.

Emellett több mint tíz százalékkal csökkent az előző évi árhoz képest a családi jegy ára és már egy gyerek után is megváltható, nemcsak menetrendi, hanem sétahajós és gyerekhajós programokra is.

A kerékpáros jegy ára szintén tíz százalékkal alacsonyabb a tavalyi árakhoz képest, ráadásul egyre több biciklibarát járat vehető igénybe a menetrendi hajókon. Díjmentesen utazhatnak a fogyatékkal élők a kompok mellett most már a települések közötti járatokon is. A jegyek elővételben online is megválthatók a Jegy.bahart.hu oldalon, a jegypénztárakban pedig Szép-kártyás fizetésre is lehetőség van. A hajózás kivételes élménye és a változatos programok mellett az online jegyek vásárlói értékes díjakat nyerhetnek a Balatoni Hajózási Zrt. és a MasterCard „Hajózz, és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékában, amelynek részleteiről a társaság honlapján olvashatunk.

A már nyár elején telt házas sétahajók 15 érintett kikötőből közlekednek, valamint a naplemente-sétahajók is sűrűbben indulnak. A kicsik és nagyok körében is népszerű tematikus hajók – többek között az új katamaránokkal – kilenc kikötőből futnak ki augusztus végéig. Idén nagy visszatérő az esti Chill hajó, amelyre Siófok után már Balatonfüreden is fel lehet szállni.

Erre számít a Bahart a főszezont illetően

A társaság szerint júliusban és augusztusban kimagasló eredményekre lehet számítani, hiszen a júniusi forgalom hét százalékkal haladta meg a tavalyi hatodik havi eredményeket. Az utasok körében továbbra is rendkívül népszerűnek bizonyul a több mint hatmilliárd forintos állami támogatásból megépített és tavaly átadott két-két új katamarán és komp.

Június végéig már több mint 157 ezren választották a balatoni menetrendi hajókat, 51 ezren szálltak fel sétahajóra, míg a kompokat több mint 504 ezer utas vette igénybe

– jelezte a Bahart, hozzátéve, hogy utasforgalom szempontjából a hosszú hétvégék és a kiemelt ünnepnapok voltak különösen erősek. A kerékpárosok is egyre nagyobb számban utaznak vízen: idén eddig közel 71 ezer kerékpár balatoni szállítását látták el a Bahart hajói, ez ötszázalékos emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakának forgalmához képest.