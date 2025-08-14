Óriási fordulat a bankoknál: már szinte minden magyarnak jár az olcsó kölcsön – ekkora fizetés kell hozzá

Fokozatosan lazítják a gyeplőt a bankok a személyi kölcsönöknél: ma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni.

A személyi kölcsönök kamatainál két fontos tényezőt vesznek figyelembe a bankok: az egyik az igényelt hitel összege, a másik az adós igazolható jövedelme. Az utóbbinál nem történtek könnyítések az elmúlt hónapokban – sőt, egyes bankok emeltek is a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez szükséges limiten –, ám így is elmondható, hogy az átlag környéki, 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem már elég lehet a 10 százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.

A hitelösszegeknél viszont látványosan lazítottak az utóbbi hónapokban a bankok: a korábban jellemző, 6-7 millió forintos küszöbbel szemben ma már 3 millió forint is elég lehet a 10 százalék alatti ár eléréséhez, miközben egyre több banknál szerepel a kínálatban a kilencessel kezdődő kamatláb.

Ami szintén figyelemre méltó, hogy nemcsak a legolcsóbb konstrukciók kamatait csökkentették a pénzintézetek, hanem léptek az egyéb – alacsonyabb – összegsávoknál is. A bankok honlapján szereplő adatok szerint 10 százalék alatti kamatot jelenleg hét szereplő kínál a személyi kölcsöneinél, sokban hasonlító feltételek mellett.

A Világgazdaság összegyűjtötte a hazai nagybankok személyi kölcsön kínálatát:

A CIB Banknál 3 millió forinttól indul a legalacsonyabb, 9,99 százalékos kamat eléréséhez szükséges összeghatár. Ha az adós felújítási célra igényli a hitelt, további 0,2 százalékos kedvezményt is kaphat, így a hitel kamata akár 9,79 százalék is lehet.

A Cofidis a 60 havi futamidejű, 3 millió forintos összegű személyi kölcsönét árulja 9,9 százalékos kamattal – ehhez azonban legalább havi 550 ezer forintos nettó jövedelmet is igazolni kell.

Az Erste 9,89 százalékos kamat mellett kínálja a legolcsóbb személyi kölcsönét, amelyhez szintén legalább 3 milliós összeg kell: ezenkívül az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelmének el kell érnie a havi 400 ezer forintot.

A K&H kiemelt személyi kölcsönénél most akár 9,99 százalékos is lehet az éves kamat, amelyhez legalább 3 millió forintos kölcsönösszeg, és minimum 400 ezer forint havi jövedelem a feltétel.

Az MBH Bank Super Plus nevű konstrukciójánál szintén éppen 10 százalék alatti az elérhető legalacsonyabb éves kamat, amelyhez az adósnak legalább 700 ezer forintos nettó jövedelemmel kell rendelkeznie – amely helyben vezetett számlára érkezik –, a kölcsön összegének pedig el kell érnie a 8 millió forintot.

A Raiffeisen Banknál éppen 9,5 százalék alatti is lehet az éves kamat, ha az igénylő új ügyfélként legalább havi nettó 450 ezer forintos jövedelmet igazol, és minimum 3 millió forintot igényel. A meglévő ügyfeleknél is hasonlók a paraméterek, de náluk az aktív számlahasználat is a feltételek között szerepel.

Az UniCredit Banknál 7 millió forintos hitelösszegtől érhető el a legkedvezőbb, 9,44 százalékos éves kamat, ha az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelme meghaladja a 450 ezer forintot, és hitelfedezeti biztosítást is köt a kölcsön mellé. Viszont a pénzintézet már 3 millió forinttól is egy számjegyű kamatot alkalmaz, ekkor akár 9,65 százalék is lehet az éves kamat. A bank most egyszeri jóváírási akciót is futtat a személyi kölcsönöknél.

További kamatcsökkentés is jöhet

A Világgazdaság cikke szerint nem meglepő, hogy a bankok fokozatosan lazítanak a személyi kölcsönök árazásánál, mivel ez a termék számít jelenleg a legnépszerűbbnek a lakossági piacon a lakáshitelek után.