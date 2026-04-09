95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Megvadult a teslás az M3-as kivezetőjén + videó

Nem tudta elviselni, hogy van, aki lassabban vezet nála.

2026. 04. 09. 9:56
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok első videója az M3-as autópálya kivezető szakaszán készült április 1-jén, az M0-s felhajtó közelében. A felvételt beküldő olvasónk így írta le a történteket: „az M3 kivezető szakaszán egy Tesla Model S nagy sebességgel majdnem nekünk és a párhuzamosan mellettünk lévő sávban közlekedő autónak ütközött, majd a lekanyarodó sávban a záróvonalat átlépve tartósan a szalagkorlát mellett közlekedve próbálta az előttünk közlekedő kamiont megelőzni. Ezt tetézte azzal, hogy a szalagkorlát megszűnése után a forgalom elől elzárt területre hajtva, azon át 3 sávot váltott a záróvonal ellenére.”

A második felvételen szintén egy Tesla szerepel, ezúttal a XIX. kerületi Üllői úton. A sofőr egy gyalogátkelő előtt kezd előzésbe, úgy, hogy szemből is érkezik jármű. Ez az a szituáció, ahol egyetlen rossz időzítés súlyos következményekkel járhat.

A harmadik videón egy klasszikus, de annál veszélyesebb hiba látható. A felvételt készítő autós már legalább 10 másodperce zöld jelzésen haladt át, amikor egy Toyota sofőrje egyszerűen áthajtott a piroson, és kis híján oldalról találta el.

Egy másik beküldő ugyanott, szinte azonos helyzetben rögzített egy hasonló esetet. Ez már nem egyedi figyelmetlenségnek tűnik, inkább annak, hogy bizonyos közlekedési helyzeteket egyesek egyszerűen nem tudnak értelmezni.

Az ötödik felvétel Csepelen készült. Itt egy sofőr a balra kanyarodó sávból halad egyenesen tovább, majd a piros jelzés ellenére áthajt a kereszteződésen, és közben két sávot is átszel záróvonalon keresztül.

A hatodik esetben egy Volkswagen vezetője „félreértelmezte” a jelzést: a jobbra kanyarodóknak szóló zöldet saját magára érvényesnek vette, és ennek megfelelően hajtott be a kereszteződésbe, majdnem balesetet okozva.

A rendőrség a szokásához híven vélhetőleg „értékeli” majd a felvételeket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
