oroszbajkál tavonmeghalthalálos

Öt ember meghalt, miután csónakbaleset történt a Bajkál-tavon

Engedélyük sem volt utasszállításra, egyébként 72 ezer forintnak megfelelő összeget kértek egy körért.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 19. 15:44
illusztráció Fotó: Europress/AFP
„A légcsavaros csónakban 18 ember tartózkodott. 13 embert kimentettek, köztük egy gyermeket. Egy nő szakadásos sérülést szenvedett a lábán, kórházba szállították” – állt a közleményben. A kelet-szibériai közlekedési ügyészség szerint a Krisztalnij Bajkal utazásszervező hajója Burjátföldön, Turka község közelében borult fel. A járműnek utasszállításra nem volt engedélye. A Life hírportál szerint a baleset oka túlterhelés volt. Az utasok nem kaptak mentőmellényt.

A hajón a moszkvai régió lakosai utaztak. A bajkáli kirándulás ára a RIA Novosztyi szerint fejenként 16 500 rubel (mintegy 72 ezer forint) volt. Az orosz Nyomozó Bizottság eljárást indított a biztonsági követelményeknek meg nem felelő szolgáltatásnyújtás címén.

 

