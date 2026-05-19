Kegyelmi ügy: áll a vizsgálat elé Varga Judit egykori államtitkára

Elmegy a vizsgálóbizottsági meghallgatásra

Emlékeztetett: Novák Katalin elfogadhatónak tartotta a kérelmet.

– A kérelem nélkül nem tudjuk megérteni, hogy a köztársasági elnök miért hozott pozitív döntést egy ilyen kegyelmi ügyben – jelentette ki a volt államtitkár. A kérelem tartalmáról ő sem kívánt beszélni, annyit azonban elárult, hogy terjedelmes volt.

Hivatkoztak benne arra, hogy K. Endre ártatlannak vallotta magát, valamint személyes körülmények is előkerültek.

Magyar Péter délelőtt arról is beszélt, hogy az ügyben parlamenti vizsgálóbizottságot hoznak létre, ahol kötelesek megjelenni az érintettek. Répássy Róbert elárulta, hajlandó elmenni a meghallgatásra, de szerinte „nem a statisztákat kell meghívni egy ilyen vizsgálóbizottságba, mert én nem tudom azt rekonstruálni, hogy a köztársasági elnök miért így döntött”. A kegyelmi döntésről nem, legfeljebb a körülményekről tud majd nyilatkozni – jegyezte meg.