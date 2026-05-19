kegyelmi ügyNovák KatalinVarga JuditRépássy RóbertMagyar Péter

Kegyelmi ügy: áll a vizsgálat elé Varga Judit egykori államtitkára

Valóban nem a szokásos rendben zajlott K. Endre kegyelmi ügye – mondta Répássy Róbert azután, hogy Magyar Péter kormánya délelőtt nyilvánosságra hozta az ügy Igazságügyi Minisztériumot érintő dokumentumait. Az igazságügyi tárca nem javasolta a kegyelmet, Novák Katalin mégis megadta, Varga Judit pedig ugyanazon a napon ellenjegyezte a döntést.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 14:34
Az Országgyűlés plenáris ülése MTI Fotószerkesztõség Illyés Tibor
Elmegy a vizsgálóbizottsági meghallgatásra

Emlékeztetett: Novák Katalin elfogadhatónak tartotta a kérelmet.

– A kérelem nélkül nem tudjuk megérteni, hogy a köztársasági elnök miért hozott pozitív döntést egy ilyen kegyelmi ügyben – jelentette ki a volt államtitkár. A kérelem tartalmáról ő sem kívánt beszélni, annyit azonban elárult, hogy terjedelmes volt.

Hivatkoztak benne arra, hogy K. Endre ártatlannak vallotta magát, valamint személyes körülmények is előkerültek.

Magyar Péter délelőtt arról is beszélt, hogy az ügyben parlamenti vizsgálóbizottságot hoznak létre, ahol kötelesek megjelenni az érintettek. Répássy Róbert elárulta, hajlandó elmenni a meghallgatásra, de szerinte „nem a statisztákat kell meghívni egy ilyen vizsgálóbizottságba, mert én nem tudom azt rekonstruálni, hogy a köztársasági elnök miért így döntött”. A kegyelmi döntésről nem, legfeljebb a körülményekről tud majd nyilatkozni – jegyezte meg.

Borítókép: Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium leköszönt parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
