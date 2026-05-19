Sikerült felszínre hozni két eltűnt búvár holttestét a Maldív-szigeteken

Egy komplikált és veszélyes, többlépcsős műveletben finn speciális mentőbúvárok felszínre hozták a Maldív-szigeteken szerencsétlenül járt öt olasz búvár közül kettőnek egy mély barlanglabirintusban rekedt holttestét.

2026. 05. 19. 14:58
A bonyolult és veszély kiemelési művelethez a maldív kormány a Búvárok Európai Vészhelyzeti Hálózatához (DANE) fordult, amely három, a kereséshez és a mentéshez megfelelő technikai eszközökkel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező finn búvárt küldött az indiai-óceáni szigetországba, népszerű üdülőparadicsomba.

A maléi kormány közlése szerint a holttesteket a labirintusszerű barlangrendszer legbelső szegmensében, gyakorlatilag egy csoportban találták meg.

A nagy mélység miatt – a keszonbetegség és a kimerülés elkerülésére – az elhunytakat csak több lépcsőben, a maldív hadsereg és a parti őrség együttműködésével tudták felszínre hozni.

Az áldozatok közül négyen a Genovai Egyetem kutatói, köztük van egy anya és lánya, az ötödik, már első nap megtalált áldozat egy hét éve a szigetcsoporton élő olasz búvároktató, aki maga is nemrég diplomázott le tengerbiológiából és -ökológiából.

A szigetcsoport történetének legsúlyosabb búvárszerencsétlensége egy hatodik emberéletet is követelt: a maldív hadsereg egyik, a keresésben részt vevő búvárja vesztette életét keszonbetegségben.

A baleset oka egyelőre nem ismert, több feltételezés is van, az egyik szerint az oxigénpalackban lévő gázkeverék (oxigén és nitrogén) nem megfelelő aránya okozhatott oxigénmérgezést a túl mélyre merüléskor. A maldív jogszabályok csak 30 méterig engedélyezik a rekreációs búvárkodást. Úgy tűnik, hogy a búvárokat a helyszínre szállító szafarihajó sem rendelkezett az előírt engedéllyel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
