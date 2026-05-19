Sikerült felszínre hozni két eltűnt búvár holttestét a Maldív-szigeteken

A nagy mélység miatt – a keszonbetegség és a kimerülés elkerülésére – az elhunytakat csak több lépcsőben, a maldív hadsereg és a parti őrség együttműködésével tudták felszínre hozni.

Az áldozatok közül négyen a Genovai Egyetem kutatói, köztük van egy anya és lánya, az ötödik, már első nap megtalált áldozat egy hét éve a szigetcsoporton élő olasz búvároktató, aki maga is nemrég diplomázott le tengerbiológiából és -ökológiából.

A szigetcsoport történetének legsúlyosabb búvárszerencsétlensége egy hatodik emberéletet is követelt: a maldív hadsereg egyik, a keresésben részt vevő búvárja vesztette életét keszonbetegségben.