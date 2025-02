Magyar Péter 12 legkellemetlenebb pillanata a Partizán-interjúból

Egy szétesett és unalmas, valódi válaszokra alkalmatlan Magyar Péter ment be tegnap este a Partizán stúdiójába – vélekedett Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője közösségi oldalán. Úgy folytatta: miközben egy évvel korábban egy lánglelkű forradalmár kibontakozása volt látható a baloldali Gulyás Márton műsorában, ma egy megfásult és kiégett ember slattyogott be oda. Ezt a teljesítményt bizonyára érezte magán, hiszen egy ponton még ő is megjegyezte, hogy csapongásnak tűnhet mindaz, amiről beszél.

Nem hiszem, hogy bárkit meggyőzött arról, hogy személyesen ő, vagy az általa vezetett párt kész lenne a kormányzásra. Természetesen a Magyar Péterre jellemző agresszió ismét megjelent a kellemetlen helyzetekben

– fogalmazott

Talabér Krisztián szerint akkor voltak a kétórás beszélgetés nagyon kellemetlen pillanatai, amikor Magyar Péter

egy darabig bírói függetlenségről beszél, utána kapcsol és már hozzáteszi, hogy vissza kell állítani a függetlenséget

ezt megfejeli azzal a mondattal, hogy nagyon sok rokona dolgozik az igazságszolgáltatásban, és azt mondják, hogy csomó minden jól működik

elszámoltatást ígér, de amikor Gulyás Márton rákérdez, hogy oldaná ezt meg, elmondja, hogy ilyet amúgy politikus nem ígérhet

választási felkészülésről szintén maszatol, de van egy mondat, amit a politológus nehezen értelmez, ez pedig úgy hangzott, hogy „nem a 106 választókerületre készülünk”

amikor Gulyás Márton korrupciós bizonyítékokról kérdezi, annyi rá a válasz, hogy „nincsen, de ha lesz, akkor lesz”

saját Facebook-oldalának elérésével parolázik, majd amikor a műsorvezető más tiszás Facebook-oldalának alacsony eléréséről beszél, Magyar megjegyzi, hogy hát amúgy ezek a mutatók nem is olyan fontosak

a több mint 200 ezres Debrecent pár ezres városnak hívja, ahol az 500 fős tüntetést komoly teljesítménynek nevezi

büszke az 1500 Tisza szigetre, a több tízezer szakértőre, a több milliós táborára, de hozzáteszi, hogy a Tisza amúgy egy kis szervezet

szakpolitikai kérdésekre mismásol, sem a nyugdíjról, sem az szja-ról, sem a minimálbér adózásáról nem tud választ adni, csak maszatol

amikor a jelöltek kiválasztásáról kap kérdést, akkor valós válasz helyett az SZDSZ-ről, az MSZP-ről és a Momentumról beszél, hogy ott milyen volt a kiválasztás

amikor Gulyás Márton számonkéri Magyar Péteren, hogy nem nagyon látszik a Tisza körüli mozgás, annyi rá a válasz, hogy akkor figyeljen jobban

amikor jönnek a kellemetlen kérdések, Magyar Péter az időt kérdezi, mert neki már mennie kell, mondván „nem erről volt szó".

Az elemző szerint még a tiszások sem elégedettek Magyar Péter tegnapi teljesítményével, a bizonytalanok pedig biztosan nem kerültek hozzá ezek után sem közelebb.