Németh Balázs: Az ellenzék annak szurkol, hogy ne tudjunk tankolni

„Jól jegyezzük meg, itt egy újabb ügy, amikor az ellenzék annak szurkol, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak. Például ne tudjunk tankolni” – írta legfrissebb közösségi bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.

Németh szerint a baloldali politikusok és újságírók az ukrán hadsereg dróntámadásain örvendeznek, amelyek a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát érték az elmúlt hetekben. „Beteg emberek! Nem érdekli őket, hogy üzemanyaghiány, egekbe szökő benzinárak és áruhiány következhet Magyarországon. Csak arra tudnak gondolni, hogy Orbánnak rossz legyen” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

A szóvivő hozzátette, hogy a magyar emberek 2010 óta következetesen elutasítják a „magyarellenes baloldali okoskodást”, és a 2026-os választás újabb vereséget hoz majd az ellenzéknek.

Tóta W. a HVG-ben tapsikol

Emlékezetes a napokban Tóta W. Árpád HVG-ben megjelent írása, amelyben a publicista úgy fogalmazott: „Ukrajna annyiszor bombázza meg a vezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi.” Tóta W. arra emlékeztetett, hogy Oroszország évek óta támadja az ukrán infrastruktúrát, és szerinte Ukrajnának joga van ott visszavágni, ahol az fáj Moszkvának.

A cikk nagy felháborodást váltott ki, mivel Magyarország kőolajellátásának túlnyomó része a Barátság vezetéken keresztül érkezik, így a támadások közvetlenül veszélyeztetik hazánk energiabiztonságát.

Kutyapárti cinizmus és kormányzati reakció

Az ügyet tovább élezte, hogy az egyik magyar ellenzéki párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója közösségi oldalán gúnyosan „energiaügyi miniszterjelöltjüknek” nevezte az ukrán dróntámadásokért felelős katonát. Bejegyzésében azt írta, hogy Robert Brovgyi többet tett a magyar energiafüggőség ellen, mint a kormány 15 év alatt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn X-oldalán szólalt meg a támadások kapcsán.

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor arról számolt be, hogy sikerült műszaki megoldást találni az orosz féllel a károk helyreállítására, és várhatóan egy héten belül újraindul a szállítás.