Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

üzemanyaghiányBarátságHVGvezetékbenzinárdróntámadás

Németh Balázs: Az ellenzék annak szurkol, hogy ne tudjunk tankolni

Újabb bejegyzésében az ellenzék hozzáállását bírálta Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője. Mint fogalmazott, a baloldali szereplők nyíltan ünneplik, hogy az ukrán támadások sorra érik a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezetéket, ami üzemanyaghiányhoz és árrobbanáshoz vezethetne hazánkban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 7:13
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
„Jól jegyezzük meg, itt egy újabb ügy, amikor az ellenzék annak szurkol, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak. Például ne tudjunk tankolni” – írta legfrissebb közösségi bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.

Németh szerint a baloldali politikusok és újságírók az ukrán hadsereg dróntámadásain örvendeznek, amelyek a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát érték az elmúlt hetekben. „Beteg emberek! Nem érdekli őket, hogy üzemanyaghiány, egekbe szökő benzinárak és áruhiány következhet Magyarországon. Csak arra tudnak gondolni, hogy Orbánnak rossz legyen” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

A szóvivő hozzátette, hogy a magyar emberek 2010 óta következetesen elutasítják a „magyarellenes baloldali okoskodást”, és a 2026-os választás újabb vereséget hoz majd az ellenzéknek.

Tóta W. a HVG-ben tapsikol

Emlékezetes a napokban Tóta W. Árpád HVG-ben megjelent írása, amelyben a publicista úgy fogalmazott: „Ukrajna annyiszor bombázza meg a vezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi.” Tóta W. arra emlékeztetett, hogy Oroszország évek óta támadja az ukrán infrastruktúrát, és szerinte Ukrajnának joga van ott visszavágni, ahol az fáj Moszkvának.

A cikk nagy felháborodást váltott ki, mivel Magyarország kőolajellátásának túlnyomó része a Barátság vezetéken keresztül érkezik, így a támadások közvetlenül veszélyeztetik hazánk energiabiztonságát.

Kutyapárti cinizmus és kormányzati reakció

Az ügyet tovább élezte, hogy az egyik magyar ellenzéki párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója közösségi oldalán gúnyosan „energiaügyi miniszterjelöltjüknek” nevezte az ukrán dróntámadásokért felelős katonát. Bejegyzésében azt írta, hogy Robert Brovgyi többet tett a magyar energiafüggőség ellen, mint a kormány 15 év alatt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn X-oldalán szólalt meg a támadások kapcsán. 

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!

 – hangsúlyozta.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor arról számolt be, hogy sikerült műszaki megoldást találni az orosz féllel a károk helyreállítására, és várhatóan egy héten belül újraindul a szállítás.

Szakértő: nincsenek közvetlen veszélyben a magyar háztartások

Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai szakértője korábban rámutatott: Magyarországnak három hónapra elegendő kőolajtartaléka van, ezért azonnali ellátásbiztonsági kockázat nem fenyegeti a magyar háztartásokat. Ugyanakkor szerinte elengedhetetlen a politikai feszültség rendezése, hiszen az ország nem válhat kiszolgáltatottá a kritikus infrastruktúra elleni fenyegetéseknek.

 

