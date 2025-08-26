Kedden még csípős a reggel, aztán visszatér a hőség

A csípős reggel után nyugodt lesz a kedd, a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A HungaroMet tájékoztatása szerint csak délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 12, 22 fok között valószínű.

Napról napra lesz melegebb, visszatér a kánikula (Forrás: HungaroMet)

Fordul az áramlás, visszatér a hőség

A meteorológusok közlése szerint a következő napokban szubtrópusi eredetű levegő érkezik térségünk fölé, napról napra nő a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint a felmelegedés pénteken torpan majd meg,

amikor egy hidegfront érkezik: visszaesik a hőmérséklet, de csak a nyugati országrészben; keleten azonban nem sok vizet zavar majd a hidegfront és nagy valószínűséggel maradnak a 30 fok feletti értékek.

