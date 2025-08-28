Orbán Viktor: Amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést…

– Újraindult a Barátság kőolajvezeték. A tartalékokra nem volt szükség, Magyarország energiaellátását sikerült helyreállítani. A kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltottuk Magyarország és az unió területéről. Eddig és ne tovább! Nem fogjuk tétlenül nézni – húzta alá Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban adott tájékoztatást a napi aktualitásokról. A kormányfő a Tisza-adó kiszivárgott tervezetéről is szólt, szerinte ez mindenkit mellbe vágott.

Bárki könnyen kiszámolhatja, mennyi pénzt húzna ki a zsebéből Magyar Péterék terve

– Bóka János rámutatott: a Tisza-adó pontosan olyan, mint amit a brüsszeliek próbálnak vagy 10 éve ránk erőltetni. Micsoda véletlen! Ez lenne, ha Magyarországot egy brüsszeli bábkormány irányíthatná. Nem fogja – tette hozzá.