Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Orbán ViktorBarátság kőolaj vezetékOtthon Start Program

Orbán Viktor: Amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést…

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban a Barátság kőolajvezetékről is hírt adott.

Forrás: Facebook2025. 08. 28. 11:22
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Újraindult a Barátság kőolajvezeték. A tartalékokra nem volt szükség, Magyarország energiaellátását sikerült helyreállítani. A kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltottuk Magyarország és az unió területéről. Eddig és ne tovább! Nem fogjuk tétlenül nézni – húzta alá Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban adott tájékoztatást a napi aktualitásokról. A kormányfő a Tisza-adó kiszivárgott tervezetéről is szólt, szerinte ez mindenkit mellbe vágott. 

 

Bárki könnyen kiszámolhatja, mennyi pénzt húzna ki a zsebéből Magyar Péterék terve

– Bóka János rámutatott: a Tisza-adó pontosan olyan, mint amit a brüsszeliek próbálnak vagy 10 éve ránk erőltetni. Micsoda véletlen! Ez lenne, ha Magyarországot egy brüsszeli bábkormány irányíthatná. Nem fogja – tette hozzá. 

Arról is beszélt, hogy aki kíváncsi, hogy mennyi pénzt venne ki a zsebéből a kiskakas [azaz Magyar Péter], látogasson el a www.tiszaado.hu oldalra.

– Amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést, mi folytatjuk a visszaszámlálást: még 3 nap és indul az Otthon start program

Startolj rá – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki végül az Egyesült Államokról beszélt. Mint írta: Amerikában érik a Trump–Soros-összecsapás. Trump elnök nem tűri tovább a tőzsdespekuláns politikai akcióit.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu