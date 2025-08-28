Otthon start: még csak most indul, de már vannak előszerződések

Szeptember elejétől indul az Otthon start program, azonban az utóbbi hetekben már sokak fantáziáját megmozgatta a fix 3 százalékos hitel. A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József. Az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője hozzátette: gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.

Otthon start: Budapesten sok helyen már előszerződést kötnek

Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A régióvezető a kínálati oldalon nem lát érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak. Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József. Vagyis az Otthon start program elindulásával várhatóan egyre kevésbé éri majd meg lakást kiadni.

Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint már most látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés az Otthon startra. Korábban hasonlót csak a Zöld otthon program 2022-es elindulásakor tapasztalt, de akkor korlátozott volt a keretösszeg és az igénybe vevők köre is, míg most jóval szélesebb réteg lehet érintett. „Gyakorlatilag azok is szeretnének ingatlant vásárolni, akik korábban nem gondolkoztak ezen vagy teljesen elhessegették a gondolatot” – érzékeltette a helyzetet.

Ugyanakkor a régióvezető szerint érdemes óvatosnak lenniük a vásárlóknak, mivel a többségüknek nincs piaci tapasztalata, sokaknál még most alakul ki az elképzelés, hogy pontosan milyen lakást szeretnének vásárolni. Vagyis a látható élénkülés mellett nagy a bizonytalanság, miközben várakozni nincs idő, mert az árak mennek felfelé.

„A vevők szeptembertől arra számíthatnak, hogy az árak gyorsuló ütemben nőhetnek és gyorsan kell dönteniük, ha megfelelő ingatlant találnak” – hangsúlyozta Kurecskó József. Szerinte egy jól árazott ingatlannál nem lesz idő napokat, de akár órákat sem gondolkozni. Az alkuk aránya, mértéke jelentősen csökken, sok ingatlan kelhet majd el irányáron.