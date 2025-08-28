Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Otthon start: még csak most indul, de már vannak előszerződések

Bár a fix 3 százalékos hitelt csak szeptember elejétől lehet igénybe venni, már most fokozott érdeklődés látszik a vásárlók részéről, ősszel pedig ez csak tovább erősödik. Budapesten már tömegével kötik az előszerződéseket a program indulása előtt, egyelőre a 60 millió forint alatti, jó állapotú kis lakások iránt a legnagyobb a kereslet.

2025. 08. 28.
Már irányáron is elkelhetnek a lakások Fotó: Mediaworks
Szeptember elejétől indul az Otthon start program, azonban az utóbbi hetekben már sokak fantáziáját megmozgatta a fix 3 százalékos hitel. A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József. Az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője hozzátette: gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.

lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton
Otthon start: Budapesten sok helyen már előszerződést kötnek
Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A régióvezető a kínálati oldalon nem lát érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak. Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József. Vagyis az Otthon start program elindulásával várhatóan egyre kevésbé éri majd meg lakást kiadni.

Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint már most látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés az Otthon startra. Korábban hasonlót csak a Zöld otthon program 2022-es elindulásakor tapasztalt, de akkor korlátozott volt a keretösszeg és az igénybe vevők köre is, míg most jóval szélesebb réteg lehet érintett. „Gyakorlatilag azok is szeretnének ingatlant vásárolni, akik korábban nem gondolkoztak ezen vagy teljesen elhessegették a gondolatot” – érzékeltette a helyzetet.

Ugyanakkor a régióvezető szerint érdemes óvatosnak lenniük a vásárlóknak, mivel a többségüknek nincs piaci tapasztalata, sokaknál még most alakul ki az elképzelés, hogy pontosan milyen lakást szeretnének vásárolni. Vagyis a látható élénkülés mellett nagy a bizonytalanság, miközben várakozni nincs idő, mert az árak mennek felfelé.

„A vevők szeptembertől arra számíthatnak, hogy az árak gyorsuló ütemben nőhetnek és gyorsan kell dönteniük, ha megfelelő ingatlant találnak” – hangsúlyozta Kurecskó József. Szerinte egy jól árazott ingatlannál nem lesz idő napokat, de akár órákat sem gondolkozni. Az alkuk aránya, mértéke jelentősen csökken, sok ingatlan kelhet majd el irányáron.

Ezen a ponton érdemes hozzátenni, az Otthon start nem lesz igénybe vehető akkor, ha a lakás forgalmi értéke és a vételár közötti eltérés húsz százaléknál nagyobb, így egy bizonyos ponton túli áremelés az eladóknak sem érdeke, hiszen elveszíthetik az addig biztosnak tűnő vevőt.

A jelenlegi tapasztalatok alapján Budapesten a hatvanmillió forint alatti kis lakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10 százalékos önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér” – mondta a régióvezető. Tapasztalatai szerint a legtöbben a jó állapotú ingatlant keresik, mert nincs tapasztalatuk a felújítás terén, azonban a szűkös kínálat és a magas árak miatt egyre többen kötnek kompromisszumot és a felújítandó ingatlanok felé fordulnak.

Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint a kereslet élénkülése nem csak az érdeklődések szintjén valósult meg az utóbbi hetekben. 

Előszerződéssel már több tucat ingatlant értékesítettünk fix 3 százalékos hitellel, sokan nem várják meg a szeptembert. A hitelügyintézést, értékbecslést is sokan elkezdték

– számolt be róla. A régióvezető szerint 

egyelőre inkább saját célra nézelődnek a vevők,

de a kiadható, kedvező ár-érték arányú lakások iránti befektetési célú érdeklődés is látszik.

Az biztosnak tűnik, hogy az Otthon start jelentősen felforgatja majd a lakáspiacot a következő hónapokban, a program indulása után a tranzakciók száma szinte biztosan jelentősen emelkedni fog. A kedvezményes hitel legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásokra vehető igénybe, ezzel Budapest egy része már eleve kiesik a jelenlegi árak mellett. Ennek ellenére éves összesítésben könnyen 20 százalék feletti áremelkedés lehet 2025-ben a fővárosi lakáspiacon, az eddig másfél millió forint alatti négyzetméterárak várhatóan gyorsan emelkednek majd.

