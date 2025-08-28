Napokon belül indul az Otthon start – mutatjuk, hogyan állnak most a lakásárak

Az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. Az ingatlanhirdetési portál közel 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel- és téglalakások) árváltozását július eleje és augusztus közepe közötti időszakban.

Az Otthon Start panelboomot indíthat, ez a lakástípus ezért kezdett drágulni

(Fotó: Vémi Zoltán)

„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán” – értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, az Otthon Start Program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a háromszázalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább. Ehelyett azt látjuk, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható. A kamattámogatott hitellel vásárlóknak így a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant” Az ingatlan.com szakértője azt is elmondta, hogy a helyzetre megoldást jelenthet, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások. „Ha valaki új építésű lakást is tud venni legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron, akkor az a használt lakások drágulását is fékezheti.” – fogalmazott Balogh László.