Rajtra kész az Otthon start – mutatunk mindent egy helyen

Példátlan méretű, Magyarországon, de egész Európában még sosem látot méretű otthonteremtési program indul a napokban. Összegyűjtöttünk minden információt, hogy segítséget adjunk, milyen irányban érdemes elindulni a fix 3 százalákos hitelt igénylőknek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 7:03
Pár nap és indul az egész Európában példátlan otthonteremtési konstrukció, az Otthon start program. Az alábbi cikkünkben mindent megtalálhat az, aki érdeklődik a hitel iránt: pontosan ki jogosult, mire lehet szükség az igényléshez, mely bankok kínálják a hitelt, illetve hogyan érdemes kalkulálni. 

Ha meggyőződtünk róla, hogy részt vehetünk a programban – mindenképp ez a legelső lépés –, ezeken az utakon haladhatunk tovább. A legelején érdemes tudni: az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más programokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás – írja a Világgazdaság. 

Segít a kormányzati honlap

Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.

Itt érdemes felidézni: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon start-korhatár nincs.  (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)

Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel. 

A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.

A Magyar Közlönyben legutóbb közölt részleteket itt találjuk, erről itt olvasható értelmezés. A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.

A bankok saját hitelkalkulátorokkal könnyítik meg a tájékozódást 

Saját kondícióikat a bankok az indulásra alakítják ki a jogszabályi kereteknek és iránymutatásoknak megfelelően, és honlapjaikon a bankok, illetve elemzőoldalak már közzétettek tájékoztatókat, sőt hitelkalkulátorokat is. 

Kalkulátort találunk többek közt a Biztos Döntés oldalán itt, ahol gyorsellenőrzést hajthatunk végre azt illetően is, hogy megfelelünk-e a feltételeknek, a Bank360-nál,  a Money.hu-n és egyéb helyeken. Felhívnánk azonban a figyelmet rá, hogy mivel még a bankok is most alakítják ki végleges feltételeiket, a gyűjtőoldalak egyelőre korlátozott információt és összehasonlíthatóságot tudnak kínálni.

Ami magukat a bankokat illeti, a kedvezményes hitelek hatalmas üzletet kínálnak a számukra, amire azonnal ráugrottak, nagy lesz a verseny, és a banki oldalakon-aloldalakon máris sok információ alapján tájékozódhatunk. A pénzintézetek szinte mindegyikének weblapjain lehet előregisztrálni is: néhány személyes adat megadása után a bank munkatársa visszahív, és megadja a szükséges tájékoztatást. 

Ezeket, illetve a már említett forrásokat érdemes igénybe venni, mielőtt személyesen banki ügyintézőhöz fordulnánk. Ha esetleg arra jutunk, hogy olyan speciális az esetünk, amelyre az írott anyagok nem alkalmazhatók, akkor érdemes ilyen segítséget kérni (ilyen szolgáltatást kifejezetten kínál is egyik-másik bank), illetve ha már kiválasztottuk a bankot és összeszedtük a hiteligényléshez szükséges dokumentumokat. 

Nagyon fontos, hogy addig ne köteleződjünk el – például ne adjunk foglalót –, amíg nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy jogosultak vagyunk a támogatott hitel igénylésére.

Számos pénzintézet már közzétett a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban fontos információkat, ezeket részleteiben a Világgazdaság cikke sorolja fel.  

 

