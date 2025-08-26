Itt vannak a végleges feltételek az Otthon start programban való részvételről

Több állami támogatás feltételei is változnak szeptembertől a hétfő este közzétett rendeletmódosítások szerint – írja közleményében a Bank360 pénzügyi szakportál.

A szeptemberben induló Otthon start lakáshitelről szóló rendelet kapott még néhány kiegészítést: a kölcsönt csak egy alkalommal lehet igénybe venni, akkor is, ha az igénylő már visszafizette és a kamattámogatást is, aki adóstársként szerepel a szerződésben, az is igénylőnek számít, vagyis később főadósként nem igényelhet Otthon startot saját lakáscélra, adóstársként csak házastárs vagy szülő vonható be, az utóbbi nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban.



Ha a házaspár közösen veszi fel a hitelt, akkor mindkettejük szüleit be lehet vonni adóstársként.

Ez a kiegészítés jelentősen megnehezítheti azoknak az igénylőknek a dolgát, akik nem házaspárként, hanem például élettársként vágnának bele a közös lakásvásárlásba, de ugyanezen az elven a testvérek közös igénylése sem fog működni. Élettársak közös igénylésére a falusi csoknál van lehetőség.

Az Otthon start később kiváltható lesz a csok plusszal, ha az igénylők később a gyermekvállalás mellett döntenek. Így több gyermek vállalása esetén igénybe vehetik a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kedvezményt és a fennálló tartozás részleges elengedésére vonatkozó kedvezményt is.

A második, és minden további gyermek után ez 10-10 millió forint elengedését jelenti a fennálló tőketartozásból.

A Bank360 összesítéséből kiderül még, össze is hangolták a konstrukciókat. Eddig a csok pluszra és az Otthon start programra eltérő szabályok vonatkoztak, ezután viszont az Otthon startra vonatkozó számok lesznek a mérvadók a csok plusznál is: a lakások maximum értéke 100 millió forint, az egylakásos lakóházak maximum értéke pedig 150 millió forint lehet. (Csok plusznál jelenleg az első lakásvásárlóknak 80 millió forint a felső korlát, nem első ingatlannál pedig 150 millió forint.)

A csok plusz, a falusi csok és az Otthon start program hármas összehangolása is megtörtént, itt főként a hitelcélokra nézve történt egyszerűsítés.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére a rendelet kapcsán azt mondta, az Otthon startnak egyszerre lesz ingatlanpiaci és demográfiai hatása, a kettő pedig összefügg. Úgy fogalmazott, a családtámogatási konstrukciók átjárhatóságával a kirakós utolsó darabja is a helyére került, ugyanis az eddigi konstrukciókat messze nem mindenki vehette igénybe, a fix 3 százalékos hitel pedig nem kötődik sem életkorhoz sem gyermekvállaláshoz – igaz, nem is zárja ki az utóbbit.

Az átjárhatósággal az Otthon start életszerű helyzetekre reagál, hiszen az első saját tulajdonú ingatlan nem feltétlen alkalmas akár több gyerek vállalására, elsődleges cél a megfizethető lakás vagy ház megszerzése.

Ingatlanpiac és demográfia ezen a ponton kapcsolódik, hiszen a már meglévő ingatlanból nagyobba költözni inkább számít lépésről lépésre haladásnak semmint szó szerint a nulláról indulni és egyből a gyerek(ek) számára is megfelelő életteret biztosító lakást vagy házat megvenni. Ugyanakkor ahogy korábban is írtuk, a demográfiai mutatók összefüggenek a lakhatási feltételekkel, és a szakértő szerint ha ezek javulnak, fokozatosan sikerül felépíteni a közös életet, nagyobb a kiszámíthatóság. Ha pedig így van, az Otthon start egyenesen a Z generáció kedvence lehet és járulékosan a csok plusz iránt is nőhet az érdeklődés.