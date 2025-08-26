Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Üzent Orbán Viktor, visszaszámlálás indul, már csak öt nap van hátra

Megjelentek az utolsó simítások.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 14:27
– Visszaszámlálás: még  öt nap az Otthon start programig. Startolj rá! Megjelentek az utolsó simítások. Összhangba hozzuk a 3 százalékos hitelt a családi otthonteremtési kedvezményekkel – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportba. A miniszterelnök hozzáfűzte:

Mindegy, hány éves vagy, melyik településen élsz vagy milyen a családi állapotod, ha első lakást akarsz, számíthatsz a kormány támogatására.

 

Érdemes más támogatásokkal kombinálni

Az Otthon start program részleteivel kapcsolatban megjelent kormányrendeletből kiderül, átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon start között. Vagyis az önmagában is felvehető fix 3 százalékos hitel kombinálható más családtámogatási konstrukciókkal, házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes is a csok plusszal kombinálni az új konstrukciót.

Panyi Miklós nemrégiben arról beszélt, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a későbbiekben a fix 3 százalékos hitelt kiegészítsék vagy pedig csok pluszra váltsanak. Ez történhet úgy is, hogy az Otthon startot lezárják, és csok pluszt igényelnek – részletezte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, hozzátéve, ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek.

 Szintén ismert cél, a csok plusz az első saját ingatlan megszerzését segíti, az ingatlanpiacra való belépést, aki pedig már rendelkezik saját tulajdonnal, az könnyebben tud nagyobba költözni, hiszen az ingatlanügyletek jelentős hányada során egyúttal a meglévőt is értékesítik a továbbköltözők.

Másik lehetőség, hogy a csok plusz segítségével a meglévő házat bővítik, ám ha nem költöznek tovább vagy nem is bővítik a házat, a csok plusz további kedvezményt jelenthet számukra. A felsorolt példákból kiderül, a fix 3 százalékos hitel egyúttal átjárhatóságot is jelent, Panyi Miklós szerint ezért is érdemes a rendeletet tanulmányozni.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

