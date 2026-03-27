Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Magyar Péter kiállt, elmondta, majd tagadott, és a Tisza belekezdett a legnagyobb átverésbe

Cikksorozatunk eddigi közel három tucat részében – hátborzongató tiszás szövegek és ötletek mellett – bemutattunk megannyi megszólalást, amelyek egybehangzóan arról szóltak, hogy a Tisza Párt a választásig el akarja titkolni valódi terveit. Leírtuk például, hogy Magyar Péter már néhány héttel politikai színre lépése után, 2024 tavaszán azt fejtegette: úgy nem lehet választást nyerni, hogy valaki adóemelésről vagy a kedvezmények megvonásáról beszél. Megemlítettük, hogy Tarr Zoltán alelnök tavaly márciusban azt közölte: csak a kampány legvégén és csak nagy vonalakban mutatják be programjukat. Felidéztük Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi szakértő homofób hasonlattal megspékelt májusi állítását is, miszerint írják a kormányprogramot, de azt nemigen hozzák majd nyilvánosságra. Ezek mellé illesztettük Dálnoki Áron gazdasági felelős kijelentését, hogy nem beszélhet a programjukról. S olyannyira nem hagytuk ki Tarr Zoltán lassan szállóigévé vált augusztusi, etyeki mondatát – „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” –, hogy azt adtuk cikksorozatunk főcímének.

Egy nagy feladat azonban még előttünk áll: bemutatni azt, amit el akartak titkolni. Elővesszük tehát a hatszáz oldalas megszorítócsomagot, amely tavaly novemberben szivárgott ki a sajtóhoz. Mielőtt ehhez hozzáfogunk, végigvezetjük olvasóinkat a Tisza programírási folyamatán. Vagy legalábbis azon, ami annak látszik.

A Magyar–Gyurcsány-univerzum

Aki alaposabban követi Magyar Péter közéleti tevékenységét, könnyen azon kaphatja magát, hogy hasonló pontokat fedez fel közte és Gyurcsány Ferenc között. Az igazsághoz fűződő viszonyuk például tulajdonképpen azonos, de akad egy másik mozzanat is, ami talán kevésbé látványos: a folyamatos programalkotás. Miniszterelnöksége idején Gyurcsány mindig bejelentett valamit, ha nem állt jól a szénája. És soha nem állt jól, kormányzása egy pontján szinte már csak napok választották el az országot az államcsődtől. Gyurcsány emiatt állandóan programokat, reformokat, ötleteket vezetett elő, amikből persze jórészt nem lett semmi, de megszólalásai a figyelemelterelésre ideig-óráig alkalmasak voltak.