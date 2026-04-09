Fodor Gábor keményen odasózott Magyar Péternek, ezek után jobb, ha csendben marad

Fodor ezzel ismét odasózott a feszültséget és indultokat gerjesztő Magyar Péternek. Rámutatott arra, hogy nem lehet csalni a magyar választáson, el kell fogadni a választás végeredményét a pártoknak.

Jól látható, hogy a Tisza Párt fanatikusai úgy fel vannak hergelve Magyar Péter által, hogy könnyen előfordulhat az, hogy nem fogják elfogadni, ha a Fidesz–KDNP megnyeri ezt a választást is.

Veszélyes játékot űz Magyar Péter, a hergelésnek rossz vége lehet.

Közeleg az igazság pillanata.