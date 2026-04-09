Fodor Gábor keményen odasózott Magyar Péternek, ezek után jobb, ha csendben marad

A baloldal mantraként mondogatja minden választás előtt, hogy a kormány csal a választáson. Szerintük ezért tudott csupán nyerni immár egymás után négyszer, kétharmaddal a Fidesz–KDNP. Ezt mondogatják most is a megmondóembereik és Magyar Péter is úgy fogalmaz, hogy a csalások ellenére fognak majd nyerni.
Fodor Gábor az ATV Egyenes beszéd című műsorában többek közt a következőket mondta erről:
„Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet. Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet. Politikai tapasztalatom és a rendszer ismerete alapján mondhatom, hogy bár apróbb technikai részleteken lehet vitatkozni és előzetesen a szavazókat tudják a politikai erők befolyásolni, maga a szavazás folyamata, majd az összeszámlálás is biztonságos. A garanciát éppen az adja, hogy minden szavazókörben ott ülnek az ellenzéki és a kormánypárti delegáltak is, akik árgus szemekkel figyelik egymást. Fontos tisztában lennünk a valósággal: a vereséget nem a választójogi rendszer hibája, hanem a polgárok akarata okozza.”
Fodor ezzel ismét odasózott a feszültséget és indultokat gerjesztő Magyar Péternek. Rámutatott arra, hogy nem lehet csalni a magyar választáson, el kell fogadni a választás végeredményét a pártoknak.
Jól látható, hogy a Tisza Párt fanatikusai úgy fel vannak hergelve Magyar Péter által, hogy könnyen előfordulhat az, hogy nem fogják elfogadni, ha a Fidesz–KDNP megnyeri ezt a választást is.
Veszélyes játékot űz Magyar Péter, a hergelésnek rossz vége lehet.
Közeleg az igazság pillanata.
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
