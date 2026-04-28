Az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta, a helyszínelés és a műszaki mentés várhatóan hosszú órákat vesz igénybe – olvasható a katasztrófavédelem oldalán. Aki Csenger vagy Pátyod felé tart, készüljön fel a torlódásra vagy ha teheti, válasszon kerülőutat – írja a Szon.hu, ahol a témáról bővebben is olvashat.
Három kamion csapódott egymásba Szabolcsban, mentőhelikopter vitte el az egyik sofőrt
A 49-es főúton három teherautó ütközött egymásnak. Lezárták az érintett útszakaszt.
