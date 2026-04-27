Győrfi Pál elmondta: a mentő megkülönböztető jelzést használva egy beteghez tartott, amikor összeütközött az autóval. Az autóban ülő nőt – aki a vállát fájlalta – és a mentőautó kétfős személyzetét kivizsgálásra kórházba szállították.
Szirénázott a mentő, amikor Újpesten száguldott a páciensért, ennek ellenére is csúnya baleset történt
Három ember került kórházba.
A Magyar Nemzet nemrég adott róla hírt, hogy a Corvin negyednél is történt egy sajnálatos baleset. Akkor egy férfi rohant ki a villamos mögül a megkülönböztető jelzést használó mentőautó elé.
