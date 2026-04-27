Dráma az egyetemen, a rendőrség hajtóvadászatot indított egy nő ellen + fotó

A feljelentés szerint a felvételeken látható nő március 25-én délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem Táncsics Mihály utca 1/a. szám alatti épületében szándékosan működésbe hozta a tűzriasztó rendszert, melynek következtében az épületet ki kellett üríteni. Az intézmény biztonsági kamerái az elkövetőről felvételeket készítettek.

Arra kérnek, hogy aki a képeken látható nőt felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.