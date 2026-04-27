Nem kérte az idős nő, hogy segítsenek neki lemenni a lépcsőn, a nyugdíja bánta, hogy ez mégis megtörtént

A vádirat szerint a vádlott tavaly decemberben, délelőtt, Kazincbarcikán megszólította a lépcsőházba éppen megérkező 81 éves asszonyt, aki bottal is nehézkesen közlekedett. A férfi felajánlotta, hogy felkíséri a lakásához, a sértett azonban elutasította a segítséget. A vádlott ezzel nem törődve belekarolt a nőbe, és a lépcsősoron kísérte, holott az asszony többször jelezte, hogy nincs szüksége segítőre.

A férfi ezt nem vette figyelembe, és amikor a félemeletre értek, a sértett karján lévő szatyorból kivette a pénztárcáját, majd azonnal elmenekült a helyszínről.