Meghalt Sebő Ferenc, a táncházmozgalom alapítója

ügyészségférfikazincbarcikai járási ügyészségidős nő

Nem kérte az idős nő, hogy segítsenek neki lemenni a lépcsőn, a nyugdíja bánta, hogy ez mégis megtörtént

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 27. 11:54
lift,mysterious,társasház
A vádirat szerint a vádlott tavaly decemberben, délelőtt, Kazincbarcikán megszólította a lépcsőházba éppen megérkező 81 éves asszonyt, aki bottal is nehézkesen közlekedett. A férfi felajánlotta, hogy felkíséri a lakásához, a sértett azonban elutasította a segítséget. A vádlott ezzel nem törődve belekarolt a nőbe, és a lépcsősoron kísérte, holott az asszony többször jelezte, hogy nincs szüksége segítőre. 

A férfi ezt nem vette figyelembe, és amikor a félemeletre értek, a sértett karján lévő szatyorból kivette a pénztárcáját, majd azonnal elmenekült a helyszínről.

A pénztárcában közel 30 ezer forint készpénz, valamint személyes iratok voltak.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű, többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
