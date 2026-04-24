Pesty László üzent két hónappal az eltűnése után, itt van róla egy friss fotó is

Pesty nagyjából tíz nap után került elő, ez a rendőrségi portálról derült ki, ugyanis a körözés eltűnt a Police.hu-ról, ő maga azonban nem jelentkezett. Most a volt feleségével, Nagybaczoni Nagy Katival üzent.

A Blikknek a nő azt mondta, néhány napja nagyszerű délutánt töltöttek együtt, és rengeteget beszélgettek, sokat nevettek.

Nagyon jó állapotban van szellemileg, és fizikálisan is nagyon sokat javult az állapota

– fűzte hozzá. Kiderült az is, hogy Pesty minden egyes részletet elmesélt Katinak, azonban ebben a témában a nő titoktartását kérte. Kati mosolyogva tette hozzá, hogy a történet annyira kalandos, hogy egyszer talán majd egy filmet is készítenek belőle.