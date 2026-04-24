Pesty László üzent két hónappal az eltűnése után, itt van róla egy friss fotó is

Lehet, egyszer filmet is készítenek a kalandjából.

2026. 04. 24. 14:24
Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton
Pesty nagyjából tíz nap után került elő, ez a rendőrségi portálról derült ki, ugyanis a körözés eltűnt a Police.hu-ról, ő maga azonban nem jelentkezett. Most a volt feleségével, Nagybaczoni Nagy Katival üzent.

A Blikknek a nő azt mondta, néhány napja nagyszerű délutánt töltöttek együtt, és rengeteget beszélgettek, sokat nevettek. 

Nagyon jó állapotban van szellemileg, és fizikálisan is nagyon sokat javult az állapota

– fűzte hozzá. Kiderült az is, hogy Pesty minden egyes részletet elmesélt Katinak, azonban ebben a témában a nő titoktartását kérte. Kati mosolyogva tette hozzá, hogy a történet annyira kalandos, hogy egyszer talán majd egy filmet is készítenek belőle. 

Nagybaczoni Nagy Kati beszámolt arról is hogy a dokumentumfilmes minden erejével azon van, hogy jobban legyen, és azt mondja, ahogyan eddig is tette negyven éven át, ezután is a hazáját szeretné szolgálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
