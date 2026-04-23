medvetámadás

Évek óta nem volt ilyen: anyamedve gyilkolt, egy 58 éves nő az áldozata

Meghalt egy 58 éves nő medvetámadásban a délkelet-lengyelországi Plonna falu környékén – jelentette csütörtökön a TVP3 Rzeszów regionális közszolgálati televízió.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 23. 15:05
barnamedve
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több forrás, köztük az Onet.pl hírportál megírta: feltehetőleg egy anyamedvéről volt szó, aki három kölykét vitte magával. Az ügyet vizsgálják a hatóságok.

Lengyelországban barnamedvék a Szlovákiával határos hegységekben, a Tátrában és az ettől keletebbre fekvő Besszádokban élnek, és szigorú védelem alatt állnak. A délkelet-lengyelországi állami erdészeti igazgatóság 300-ra becsüli a régióban élő medvék számát.

A térségben már korábban is jelentettek több, emberre is közvetlenül veszélyes, de nem végzetes kimenetelű esetet. A helyi lakosok emiatt tavaly petíciót küldtek Donald Tusk kormányfőnek, melyben a medveállomány csökkentését kérték. A regionális önkormányzati vezetők hivatkoztak arra is, hogy Szlovákiában tavaly 350 barnamedve kilövését engedélyezték.

A varsói parlamenti alsóház a múlt héten megszavazta a környezetvédelmi törvény módosítását, amelynek értelmében bizonyos esetekben gumilövedék lenne használható a vadállatok elijesztésére. A tervezet most a felsőház elé kerül.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
