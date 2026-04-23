Évek óta nem volt ilyen: anyamedve gyilkolt, egy 58 éves nő az áldozata

Több forrás, köztük az Onet.pl hírportál megírta: feltehetőleg egy anyamedvéről volt szó, aki három kölykét vitte magával. Az ügyet vizsgálják a hatóságok.

Lengyelországban barnamedvék a Szlovákiával határos hegységekben, a Tátrában és az ettől keletebbre fekvő Besszádokban élnek, és szigorú védelem alatt állnak. A délkelet-lengyelországi állami erdészeti igazgatóság 300-ra becsüli a régióban élő medvék számát.