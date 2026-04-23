Nem egyértelmű, hogyan ölte meg öt hónapos gyermekét az apa, de az igen, hogy nem vállalja érte a felelősséget

A vádlott nem ismerte be a bűnösségét, ám a tárgyalássá átforduló eljárásban önként vallomást kívánt tenni. Ebben többször ellentmondásba került saját állításaival és a kihallgatások alatt korábban tett vallomásaival is.

A férfinak 2024. március 24-én születtek meg az ikergyermekei, egy kisfiú és egy kislány. A vádirat szerint 2024. szeptember 10-én este a kisfiút kórházba vitték, mert zihálva vette a levegőt. Az apa – aki asztmás, és részben emiatt, részben pszichés és egyéb egészségi okok miatt le van százalékolva – pedig tartott attól, hogy neki is asztmás problémái vannak. Bár mire a mentők kiérkeztek, a gyermek már jól volt, az anya elment vele a kórházba.