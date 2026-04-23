tengerarctic metagazhajóorosz

Teljesen irányíthatatlanul sodródik egy orosz szellemhajó a Földközi-tengeren, és ennek lehet, hogy nem lesz jó vége

Teljesen irányíthatatlanul sodródik a Földközi-tengeren Líbia partjainál, Bengázitól északra az Arctic Metagaz nevű orosz földgázszállító tartályhajó, amelynek újabb mentési kísérlete szerdán a rossz időjárás miatt meghiúsult – közölték csütörtökön a líbiai kikötői és hajózási hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 14:19
Március 15-én készült fotó Arctic Metagaz nevű orosz földgázszállító tartályhajóról Fotó: MIGUELA XUEREB Forrás: Newsbook Malta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hajó harmincfős legénységét kimentették, és azóta senki sem irányítja. Április elején egyszer már megpróbálták vontatókötélre venni, de a rossz időjárási körülmények miatt nem sikerült. Szerdán ismét vontatással próbálkoztak, de a rossz idő miatt elszakadt egy kábel, ami ismét meghiúsította a mentést.

Az Arctic Metagaz azóta a nyílt tenger felé sodródik „teljesen irányíthatatlanul” – közölték a líbiai hatóságok.

A megrongálódott tartályhajó szállítmányának esetleges szivárgása vagy nagyobb kár esetén a tengerbe jutása környezeti katasztrófát okozhat. A tanker környékén haladó hajókat felszólították, hogy rendkívüli óvatossággal hajózzanak, és tartsanak legalább öt tengeri mérföld távolságot a tartályhajótól. Azt is kérték, hogy aki gázszivárgást, füstöt vagy a hajó süllyedését észleli, az azonnal jelentse.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
