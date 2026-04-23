veszprémfiúfiatal lány

Nem kért a sós kapucsínóból inni a fiatal lány, hárman akarták felgyújtani a haját

A vádirat szerint a 14 éves lány és fiú, a 17 éves fiú és a 16 éves sértett a 14 év alatti társukkal Veszprémben csavarogtak 2024 júliusában – írja az ügyészség. Már ekkor úgy viselkedtek, hogy a sértett otthagyta őket. A vádlottak gyermekkorú társukkal este a 14 éves lány édesanyjának a lakására mentek, a sértett másnap reggel csatlakozott hozzájuk.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 23. 11:53
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ekkor a 14 éves vádlottak spray-vel és öngyújtóval próbálták meggyújtani a haját, majd a lány meg akarta égetni a térdét, mire a sértett az erkélyre menekült és segítségért kiabált. A lány visszacsalogatta, de a lakásban tovább bántalmazta, amit a többiek mobiltelefonjaikkal videóra vettek, és nevettek a sértetten. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.

A társaság este elindult a városba, de a sértett menet közben meghallotta, hogy társai a további bántalmazásáról beszélnek, ezért menekülni próbált. A lány ezt észrevette, utánafutott, és arcon rúgta. A sértett végül elszaladt, és egy járókelőtől kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget.

A Veszprémi Járási Ügyészség kiskorú sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat.

Az ügyészség a vádiratában a letartóztatásban lévő fiatalabb vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelésük elrendelését, míg a bűnsegéd idősebb társukkal szemben elzárás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak. Az ügyészség a vádlottak előkészítő ülésen történő beismerése esetére 2-2 év javítóintézeti nevelés elrendelésére, illetve 15 nap elzárás kiszabására tett indítványt. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu