A legtöbb mérgezés Budapesten történt tavaly, Pest vármegye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) összesítése szerint a harmadik helyen áll a sorban – részletezi a Sonline. Tízezer lakosra vetítve Somogyra tíz mérgezés jut, a vármegye a sorban a negyedik helyen áll. A lista második helyét Hajdú-Bihar vármegye foglalja el, ott, és Pest vármegyékben 12 mérgezéses eset jut tízezer emberre, míg Baranyában 8.
Itt a legújabb mérgezési statisztika, mutatjuk, melyik vármegyében a legsúlyosabb a helyzet
És itt vannak az okok is.
A 2025-ös mérgezési statisztika főbb adatai is megdöbbentők. Tavaly összesen 31 371 esetet jelentettek a mérgezettek egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok, intézmények, közülük 53 végződött halállal.
A bejelentett mérgezések 70 százaléka, azaz 21 748 eset alkoholmérgezés volt.
A mérgezések fő indítéka az élvezeti vagy függő szándék volt az esetek körülbelül 37 százalékában. Véletlenül 23 százalékban fordult elő mérgezés.
