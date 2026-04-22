Vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség egy Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézmény igazgatója, és a tagintézményeként működő idősotthon vezetői ellen. Az elkövetők mulasztása miatt az otthont észrevétlenül elhagyó egyik gondozott eltévedt, és a téli hidegben kihűlt.
Észre sem vették, hogy eltűnt az idősotthonból egy férfi, egy hónappal később az erdőben találták meg a holttestét
Felelősségre vonás várható.
A sértett már hosszabb ideje élt az otthonban, és az egyre rosszabb egészsége, a két korábbi eltűnése ellenére a zárt udvarú pavilonok helyett a szabadabb mozgást lehetővé tevő épületben lakott. Az idős ember 2022. január 10-én, délután, a nyitott oldalkapun távozott, és eltűnését csak két óra múlva vették észre. A keresés nem vezetett eredményre, és a kihűlés miatt elhunyt sértettre több mint egy hónappal később, egy erdős területen találtak rá.
További Belföld híreink
Az ügyészség azt írja, hogy a férfi halálához a szociális intézmény vezetőjének, az otthon szakmai vezetőjének és a vezetőhelyettesének mulasztása vezetett. Az igazgató a főkapu felújításnak idejére nem biztosított egyértelmű, a gondozottak megóvására alkalmas belső szabályozást, az otthon szakmai vezetőjének pedig az év végi szabadságáról visszatérve, míg helyettesének a szabadságolás ideje alatt kellett volna intézkednie az oldalkapu zárása és az ellátottak létszámának napi többszöri ellenőrzése érdekében. A vádlottakat terheli az is, hogy bár tudták, hogy a pavilonban élő hatvan idős embert két gondozó nem képes egész nap szemmel tartani, az átmeneti időszakban nem gondoskodtak a sértett biztonságosabb épületbe költöztetése érdekében.
További Belföld híreink
A Veszprémi Járási Ügyészség a vádlottakkal szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat, és a vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt.
