Észre sem vették, hogy eltűnt az idősotthonból egy férfi, egy hónappal később az erdőben találták meg a holttestét

Az ügyészség azt írja, hogy a férfi halálához a szociális intézmény vezetőjének, az otthon szakmai vezetőjének és a vezetőhelyettesének mulasztása vezetett. Az igazgató a főkapu felújításnak idejére nem biztosított egyértelmű, a gondozottak megóvására alkalmas belső szabályozást, az otthon szakmai vezetőjének pedig az év végi szabadságáról visszatérve, míg helyettesének a szabadságolás ideje alatt kellett volna intézkednie az oldalkapu zárása és az ellátottak létszámának napi többszöri ellenőrzése érdekében. A vádlottakat terheli az is, hogy bár tudták, hogy a pavilonban élő hatvan idős embert két gondozó nem képes egész nap szemmel tartani, az átmeneti időszakban nem gondoskodtak a sértett biztonságosabb épületbe költöztetése érdekében.