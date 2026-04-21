Egy 26 éves cseh férfi és egy 48 éves hajléktalan nő 2024 májusában találkoztak a miskolci Tiszai pályaudvaron. Mindketten részegek voltak, és abban egyeztek meg, hogy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, ezért a pályaudvar közelében lévő bokros területre mentek, azonban a nő onnan már nem tudott eljönni. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Ma újabb tárgyalást tartottak az ügyben, amelyről a Boon tudósított.
Kamera rögzítette a Tiszai pályaudvar mellett történt aktust, valamire nemet mondott a nő, ezért szúrhatott a cseh férfi
A bokrok között találták meg a nő holttestét.
A vád szerint a férfi előbb fojtogatta a nőt, majd nagy erővel arcon ütötte, végül késsel átvágta a torkát, megsértette a gégéjét, valamint a nemi szervén is sérüléseket ejtett. A nő a helyszínen meghalt, a férfi pedig felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra, de a rendőrök gyorsan elfogták. Utóbb kiderült, hogy iratok nélkül, hajléktalanként élt, és nagyjából három éve hagyhatta el Csehországot. A gyilkosságot beismerte a kihallgatáson.
Az április 21-i tárgyaláson levetítették a pályaudvar kamerafelvételeit, meghallgatták az orvosszakértőket, akik az áldozat holttestét vizsgálták. A május 4-i eseményeket összesen 13 kamera rögzítette a nap folyamán, így egész tisztán kirajzolódtak a nap történései. Az egyik korábbi tárgyaláson elhangzott az is, hogy a férfi azért gyilkolhatott, mert a nő nem akarta, hogy análisan közösüljön vele.
A Boon cikkében elolvashatja, hogy a férfi mit mondott a tárgyaláson, ahogy azt is, hogy pontosan mi történt a bokros területen.
