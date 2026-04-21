Kamera rögzítette a Tiszai pályaudvar mellett történt aktust, valamire nemet mondott a nő, ezért szúrhatott a cseh férfi

A vád szerint a férfi előbb fojtogatta a nőt, majd nagy erővel arcon ütötte, végül késsel átvágta a torkát, megsértette a gégéjét, valamint a nemi szervén is sérüléseket ejtett. A nő a helyszínen meghalt, a férfi pedig felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra, de a rendőrök gyorsan elfogták. Utóbb kiderült, hogy iratok nélkül, hajléktalanként élt, és nagyjából három éve hagyhatta el Csehországot. A gyilkosságot beismerte a kihallgatáson.