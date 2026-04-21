Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

tiszai pályaudvartárgyaláspályaudvarkamera

Kamera rögzítette a Tiszai pályaudvar mellett történt aktust, valamire nemet mondott a nő, ezért szúrhatott a cseh férfi

A bokrok között találták meg a nő holttestét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 15:38
a miskolci Tiszai Pályaudvar
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy 26 éves cseh férfi és egy 48 éves hajléktalan nő 2024 májusában találkoztak a miskolci Tiszai pályaudvaron. Mindketten részegek voltak, és abban egyeztek meg, hogy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, ezért a pályaudvar közelében lévő bokros területre mentek, azonban a nő onnan már nem tudott eljönni. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Ma újabb tárgyalást tartottak az ügyben, amelyről a Boon tudósított. 

A vád szerint a férfi előbb fojtogatta a nőt, majd nagy erővel arcon ütötte, végül késsel átvágta a torkát, megsértette a gégéjét, valamint a nemi szervén is sérüléseket ejtett. A nő a helyszínen meghalt, a férfi pedig felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra, de a rendőrök gyorsan elfogták. Utóbb kiderült, hogy iratok nélkül, hajléktalanként élt, és nagyjából három éve hagyhatta el Csehországot. A gyilkosságot beismerte a kihallgatáson. 

Az április 21-i tárgyaláson levetítették a pályaudvar kamerafelvételeit, meghallgatták az orvosszakértőket, akik az áldozat holttestét vizsgálták. A május 4-i eseményeket összesen 13 kamera rögzítette a nap folyamán, így egész tisztán kirajzolódtak a nap történései. Az egyik korábbi tárgyaláson elhangzott az is, hogy a férfi azért gyilkolhatott, mert a nő nem akarta, hogy análisan közösüljön vele. 

A Boon cikkében elolvashatja, hogy a férfi mit mondott a tárgyaláson, ahogy azt is, hogy pontosan mi történt a bokros területen. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
