Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Nem kapta meg, amit akart, felgyújtotta a szállót Balassagyarmaton a pakisztáni férfi

Letartóztatásba került a Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványára egy 26 éves pakisztáni állampolgár, aki azért, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra, a közösségi szálláson felgyújtotta a szobáját.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 21. 12:33
illusztráció Forrás: Pexels
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2026 márciusa óta tartózkodik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Balassagyarmati Közösségi Szállásán. A férfi április 15-én megkérte az intézmény dolgozóit, hogy adják vissza neki a korábban tőle szankcionálás céljából lefoglalt dolgait, mert ha nem, akkor fel fogja gyújtani a matracát. 

Mivel a korábbi gyújtogatása miatt nem teljesítették a követelését, visszament a szobájába, az ágyán lévő matracra éghető anyagokat halmozott fel, öngyújtóval meggyújtotta őket, majd távozott.

A tűz átterjedt a szoba berendezéseire, lámpák, konnektorok, tűzjelző berendezés, ruhásszekrények, kilenc matrac, két műanyag ablak és hűtőszekrény is megégett, valamint a szoba gipszkarton fala is károsodott. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai tudták megfékezni, a kár meghaladja az ötszázezer forintot.

A férfival szemben szökési kísérlete miatt kényszerítő eszközt kellett alkalmazni, rendőrségi őrizetbe vételét követően az ügyészség a jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása miatt indítványozta a letartóztatását, melyet a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt.

 

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
