A megalapozott gyanú szerint a férfi 2026 márciusa óta tartózkodik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Balassagyarmati Közösségi Szállásán. A férfi április 15-én megkérte az intézmény dolgozóit, hogy adják vissza neki a korábban tőle szankcionálás céljából lefoglalt dolgait, mert ha nem, akkor fel fogja gyújtani a matracát.
Nem kapta meg, amit akart, felgyújtotta a szállót Balassagyarmaton a pakisztáni férfi
Letartóztatásba került a Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványára egy 26 éves pakisztáni állampolgár, aki azért, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra, a közösségi szálláson felgyújtotta a szobáját.
Mivel a korábbi gyújtogatása miatt nem teljesítették a követelését, visszament a szobájába, az ágyán lévő matracra éghető anyagokat halmozott fel, öngyújtóval meggyújtotta őket, majd távozott.
A tűz átterjedt a szoba berendezéseire, lámpák, konnektorok, tűzjelző berendezés, ruhásszekrények, kilenc matrac, két műanyag ablak és hűtőszekrény is megégett, valamint a szoba gipszkarton fala is károsodott. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai tudták megfékezni, a kár meghaladja az ötszázezer forintot.
A férfival szemben szökési kísérlete miatt kényszerítő eszközt kellett alkalmazni, rendőrségi őrizetbe vételét követően az ügyészség a jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása miatt indítványozta a letartóztatását, melyet a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt.
